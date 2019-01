MU Siap Jadikan De Gea Kiper Gaji Tertinggi Sepanjang Sejarah

Manchester: Manchester United siap menjadikan David De Gea kiper dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah. Hal itu diketahui setelah Setan Merah dilaporkan mempersiapkan kontrak baru kiper 28 tahun tersebut.



Tak tanggung-tanggung, The Sun melaporkan MU menawarkan gaji 400 ribu poundsterling, atau setara Rp7,3 miliar yang akan didapatkannya tiap pekan. Gaji itu ditawarkan United untuk memperpanjang kontrak satu tahun De Gea di Old Trafford.

Kontrak kiper asal Spanyol yang saat ini digaji 200 ribu poundsterling (Rp3,6 miliar) per pekan itu akan kedaluwarsa akhir musim ini. MU sengaja menyodorkan gaji besar agar mantan kiper Atletico Madrid itu mau bertahan hingga 2020 mendatang.



De Gea memang diminati sejumlah klub besar seperti Real Madrid dan Paris Saint Germain. Bahkan Madrid sempat sangat dikaitkan dengan De Gea musim panas 2018 lalu, namun kepindahannya urung terjadi.



Namun sejumlah penawaran yang diajukan, kerap ditolak oleh MU. Setan Merah tak ingin kehilangan De Gea, karena dirasa belum memiliki pengganti ideal walau masih ada Sergio Romero yang menjadi kiper kedua MU.



Jika menerima kontrak baru yang ditawarkan MU, De Gea dipastikan akan memecahkan rekor kiper dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah. Ia akan mengalahkan gaji kiper lainnya macam Kepa Arrizabalaga, Manuel Neuer, hingga Hugo Lloris.



Daftar lima kiper dengan gaji tertinggi saat ini:

1. David De Gea (Manchester United) 200.000 poundsterling (Rp3,6 miliar) per pekan.

2. Kepa Arrizabalaga (Chelsea) 195 ribu poundsterling (Rp3,5 miliar) per pekan.

3. Manuel Neuer (Bayern Muenchen) 130 ribu poundsterling (Rp2,3 miliar) per pekan.

4. Alisson Becker (Liverpool) 120 ribu poundsterling (Rp2,1 miliar) per pekan.

5. Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) 120 ribu poundsterling (Rp2,1 miliar) per pekan.









(ACF)