Tampil Bertahan, Burnley Malah Menang atas West Ham

Burnley: Burnley berhasil mengakhiri tiga kekalahan beruntun dengan mengalahkan West Ham United pada Minggu 30 Desember malam WIB. Saat itu, mereka menang dengan skor, 2-0.



Dua gol The Clarets disumbangkan oleh Chris Wood dan gelandang muda Dwight McNeil. Para pemain Burnley terbukti tampil lebih efektif di Stadion Turf Moor dengan menerapkan strategi serangan balik.

Strategi itu terbilang jitu karena tim asuhan Sean Dyche melepaskan 16 tembakan yang lima di antaranya mengarah ke gawang. Sementara, West Ham hanya melepaskan 11 tendangan dengan empat yang mengarah ke gawang.



Laga baru berjalan 15 menit ketika Chris Wood menggetarkan jala Lukasz Fabianski. Mendapat umpan Ashley Barnes, Wood melepaskan tembakan kaki kanan ke pojok kiri gawang The Hammers.



Burnley menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-34 melalui sepakan kaki kiri Dwight McNeil setelah mendapatkan umpan silang Ashley Westwood. Ini menjadi gol pertama gelandang 19 tahun tersebut di tim senior Burnley.



Meski kedua tim memiliki peluang, penyelesaian akhir yang buruk membuat skor 2-0 bertahan hingga jeda.



Di babak kedua, West Ham semakin gencar menekan pertahanan Burnley. Tapi Burnley yang unggul dua gol menumpuk pemainnya di lini belakang.



Meski pasukan Manuel Pellegrini mencoba berbagai cara untuk membongkar pertahanan, kegemilangan Tom Heaton di bawah mistar gawang membuat Burnley memastikan tiga poin di kandang.



Meski menang, The Clarets masih berkutat di zona degradasi atau tepatnya di posisi ke-18 dengan koleksi 15 poin. Di sisi lain, The Hammers turun ke peringkat 11 karena baru memiliki 27 poin dari 20 pertandingan.



Susunan pemain:

Burnley (4-4-2): Tom Heaton; Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor; Johann Gudmundsson, Ashley Westwood, Jack Cork, Dwight McNeil; Ashley Barnes, Chris Wood (Sam Vokes 91')



West Ham (4-4-2): Lukasz Fabianski; Michail Antonio, Issa Diop, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell; Robert Snodgrass (Grady Diangana 45'), Mark Noble, Declan Rice, Felipe Anderson; Marko Arnautovic (Xande Silva 73'), Lucas Perez (Andy Carroll 45')



