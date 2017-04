Gol Coutinho dan Firmino Bantu Liverpool Taklukkan Stoke

Metrotvnews.com, Stoke-on-Trent: Liverpool sukses memetik angka penuh saat bertandang ke markas Stoke City pada pekan ke-32 Liga Primer Inggris 2016--2017, Sabtu 8 April. Angka penuh berhak didapat The Reds usai mengalahkan tim tuan rumah dengan skor 2-1.



Liverpool tidak mudah meraih kemenangan tersebut. Sebab, tim besutan Juergen Klopp itu mendapat perlawanan cukup ketat dari Stoke. Statistik mencatat Liverpool hanya unggul penguasaan bola sebanyak 56 persen.

Sementara itu, Liverpool hanya mampu menciptakan empat tembakan mengarah ke gawang dari 14 peluang. Jumlah tembakan tersebut sama dengan jumlah tembakan yang diciptakan Stoke.Laga berjalan sengit sejak memasuki babak pertama. Kedua tim saling balas membalas menciptakan peluang. Namun, tidak ada satu pun gol yang diciptakan hingga menit ke-40.Kebuntuan akhirnya dipecahkan Stoke pada menit ke-44. Ketika itu, Jonathan Walters sukses mencetak gol tersebut setelah menerima umpan dari Xherdan Shaqiri.Hingga turun minum, tidak ada gol lagi tercipta. Stoke unggul 1-0.Tertinggal, Liverpool mencoba untuk meningkatkan tempo permainan pada babak kedua. Sejumlah peluang pun diciptakan The Reds.Hingga akhirnya, Liverpool sukses menyamakan kedudukan melalui Philippe Coutinho. Ia sukses memanfaatkan bola liar yang berada di luar kotak penalti dengan tendangan first time.Liverpool tak butuh lama untuk membalikkan keadaan. Hanya berselang dua menit dari gol Coutinho, mereka sukses membobol gawang Stoke. Kali ini, gol diciptakan Firmino.Memanfaatkan umpan lambung dari Georginio Wijnaldum, gelandang asal Brasil itu sukses melepaskan tembakan voli yang tak bisa dibendung kiper Stoke Lee Grant.Gol Firmino menjadi gol terakhir pada laga tersebut. Hingga laga usai, Liverpool memastikan kemenangan dengan skor 2-1.Tambahan tiga poin membuat Liverpool menjaga jarak mereka dengan dua tim teratas, Chelsea dan Tottenham Hotspur. Dengan mengoleksi 63 poin di peringkat ketiga, The Reds terpaut delapan poin dari Chelsea yang berada di puncak klasemen dan lima poin dari Tottenham yang berada di peringkat kedua.Sementara itu, Stoke turun ke peringkat ke-13 klasemen dengan mengoleksi 36 poin. Posisi mereka berhasil direbut Burnley yang menahan imbang Middlesbrough dengan skor 0-0.n:: Grant; Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters; Shaqiri, Allen, Cameron, Arnautovic; Walters, Berahino.: Mignolet; Clyne, Lovren, Klavan, Matip, Milner; Can, Wijnaldum; Alexander-Arnold, Origi, Woodburn.(PAT)