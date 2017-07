Liverpool Jadi Juara Liga Primer Asia

Metrotvnews.com, Hong Kong: Liverpool berhasil menjuarai turnamen pramusim bertajuk Trofi Liga Primer Asia. Tren positif itu mereka raih setelah menaklukkan Leicester City di fase final dengan skor, 2-1.



Jalannya laga final berlangsung sengit di Hong Kong Stadium pada 22 Juli. Kemenangan itu tidak diraih dengan mudah karena Liverpool sempat tertinggal lebih dulu pada awal babak pertama.

Islam Slimani yang merupakan striker Leicester berhasil membawa The Fox unggul lebih dulu pada menit ke-12. Lahirnya gol itu tak lepas dari peran Christian Fuchs yang memberikan assist.Terlecut dengan gol tersebut, Liverpool langsung tampil lebih agresif dan sukses mencetak gol balasan pada menit ke-20. Gol tersebut diciptakan Mohamed Salah setelah menerima umpan Philippe Coutinho.Adanya gol penyeimbang itu tidak mengendurkan serangan Liverpool. Justru sebaliknya, anak-anak asuh Juergen Klopp malah berhasil membalikkan keadaan dengan gol yang dicetak Coutinho pada menit ke-44.Sejatinya, The Reds masih tetap mendominasi penguasaan bola ketika memainkan babak kedua. Namun, Leicester lebih memilih fokus bertahan sambil sesekali melancarkan serangan balasan.Kondisi ini membuat kedua tim kesulitan mendapat peluang emas dan mencetak gol tambahan. Alhasil, skor 2-1 untuk keunggulan Liverpool tetap bertahan hingga laga berakhir.Sebelum Liverpool dan Leicester bertanding, terdapat laga perebutan juara ketiga yang dimainkan oleh West Bromwich Albion kontra Crystal Palace. Saat itu, The Eagles berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor, 2-0.Liverpool: Karius; Alexander-Arnold (Gomez 56′), Matip (Klavan 46′), Lovren (Flanagan 85′), Milner (Moreno 41′); Wijnaldum (Solanke 65′), Lallana (Henderson 46′), Coutinho (Woodburn 56′); Salah (Kent 65′), Firmino (Grujic 46′), Origi (Sturridge 46′)Leicester City: Schmeichel; Maguire, Amartey (Simpson 46′), Morgan (Benalouane 77′); Albrighton (Lawrence 46′), James (Ndidi 56′), Drinkwater (Iborra 56′), Fuchs; Mahrez (Musa 65′), Slimani (King 46′), Vardy (Ulloa 65′)(KAU)