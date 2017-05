Prediksi West Bromwich vs Chelsea: The Blues Berpesta!

Metrotvnews.com, Jakarta: Chelsea akan melakoni laga krusial menghadapi West Bromwich Albion pada pekan ke-36 Liga Primer Inggris 2016 -- 2017, Sabtu 13 Mei dini hari nanti. The Blues membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyegel gelar paling bergengsi di Inggris.



Di atas kertas, Chelsea memang unggul segalanya dari West Brom. Namun, kubu The Blues patut waspada dengan kejutan yang disiapkan tuan rumah. Pasalnya, rekam jejak pertemuan kedua tim di The Hawthorns, tak selalu mudah bagi Chelsea.

Bahkan, pada 19 Mei 2015, West Brom mampu menundukkan Chelsea dengan skor mencolok, 3-0. Tentu, kenangan pahit itu akan coba dihapus oleh seluruh penggawa Chelsea saat ini.Apalagi, jika Chelsea berhasil menang, maka dipastikan Chelsea menjadi juara Liga Primer. Andai menang, poin yang dikumpulkan Chelsea tidak bisa dikejar oleh rival terdekat, Tottenham Hotspur.



Menilik dari rekam jejak di Liga Primer, Chelsea berhasil menang pada empat pertandingan terakhir sejak dikalahkan Manchester United pada April lalu. Sedangkan West Brom, kondisinya cukup miris. Dari enam pertandingan terakhir, mereka hanya meraih dua poin. Tentu, tren negatif tersebut bisa dimaksimalkan oleh Chelsea.



West Brom juga punya catatan minor yakni sudah kebobolan sebanyak 21 gol dari 18 laga yang dimainkan di kandang sendiri. Sementara Chelsea, mereka aktif mencetak gol tandang dengan mengemas 29 gol. Raihan itu terbanyak ketiga setelah Manchester City (38) dan Arsenal (32).



Manfaatkan keganasan Diego Costa

Chelsea dipastikan akan mengandalkan striker Diego Costa. Sebab, pemain internasional Spanyol itu sudah mengemas 20 gol.



Costa yang biasa dijadikan target man memang tampil impresif musim ini. Apalagi, sokongan dari lini kedua yang rajin memberikan umpan matang membuat tugas Costa semakin mudah.



Selain Costa, masih ada nama Eden Hazard. Meski bertipikal striker murni, kecerdikan Hazard dalam mengeksekusi gol patut diacungi jempol. Total, ia sudah mengemas 15 gol untuk Chelsea.



Dalam urusan assist, Chelsa juga punya dua pemain yang lihai membantu para striker. Mereka ialah Cesc Fabregas dan Pedro Rodriguez. Tercatat, Fabregas mengemas 11 assist dan Pedro mengumpulkan 8 assist.



Chelsea juga bisa memanfaatkan celah lini pertahanan West Brom. Kabarnya, Jonny Evans belum bisa tampil lantaran mengalami cedera saat bersaua Burnley.



Di kubu Chelsea, gelandang N'Golo Kante diragukan tampil Pun begitu bagi Willian. Namun, Antonio Conte sudah menyiapkan pemain pengganti yakni Marcos Alonso.



Well, apakah Chelsea akan berpesta di kandang West Brom? Atau pesta mereka tertunda? kita tunggu saja.



Prakiraan susunan pemain:

West Bromwich: Forster, Dawson, Wilson, McAuley, Nyom, Fletcher, Brunt, McClean, Field, Livermore, Rondon



Chelsea: Courtois, Luiz, Cahill, Azpillicueta, Fabregas, Matic, Alonso, Moses, Pedro, Hazard, Costa



Head to Head:

11/12/2016: Chelsea 1 - 0 West Bromwich

14/1/2016: Chelsea 2 - 2 West Bromwich

23/8/2015: West Bromwich 2 - 3 Chelsea

19/5/2015: West Bromwich 3 - 0 Chelsea

22/11/2014: Chelsea 2 - 0 West Bromwich



Prediksi Metrotvnews.com: West Bromwich 40 - 60 Chelsea



Video: MU Rilis Jersey Tandang Baru

(ASM)