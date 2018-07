Rooney Yakin United Bakal Perkecil Jarak dengan City

Washington: Wayne Rooney menyebut Manchester United sudah di jalur yang tepat untuk menyaingi Manchester City memperebutkan gelar Liga Primer Inggris 2018--2019. Striker DC United itu berharap The Red Devils kembali memenangkan titel.



United mengakhiri musim 2017--2018 dengan tangan kosong. Di Liga Primer Inggris, tim besutan Jose Mourinho tersebut finis di urutan kedua dengan jarak 19 poin dari City yang keluar sebagai juara.

Pada bursa transfer musim panas ini, United sangat aktif dan sudah mendatangkan beberapa amunisi baru seperti Fred, Diogo Dalot, dan Lee Grant. Meski begitu, diperkirakan masih ada pemain-pemain yang ingin direkrut Mourinho, termasuk winger Real Madrid, Gareth Bale.

Rooney yang merupakan eks kapten sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah United, mendukung tim lamanya untuk merapatkan jarak persaingan dengan The Citizens."Jelas mereka bisa menantang (City), mereka adalah klub besar. Tahun lalu berbeda karena Manchester City tampil sangat bagus. Di tahun lainnya, mereka mungkin memenangkan titel. Banyak orang melihat penampilan City dan menilai United bermain buruk," kata Rooney."Tapi sebenarnya musim mereka bagus. Memang mereka tidak memenangkan gelar, tapi itu bisa jadi motivasi dan saya percaya mereka bisa menekan City musim nanti (2018--2019)," lanjutnya."Saya mendengar orang-orang mengatakan mereka tidak bermain seperti biasanya. Tapi, mereka mencetak banyak gol. Saya pikir mereka sedang berkembang. Semoga tidak lama lagi sebelum mereka memenangkan gelar," sambungnya.Rooney menyudahi kariernya di Old Trafford pada 2017 silam untuk pulang ke klub masa kecilnya, Everton, tanpa dipungut biaya. Namun, ia hanya bertahan satu musim bersama The Toffees dan memutuskan bergabung dengan DC United pada Juni kemarin.(FIR)