De Bruyne Pilih Salah sebagai Pemain Terbaik

Liverpool: Bintang Manchester City, Kevin De Bruyne menjagokan Mohamed Salah sebagai peraih PFA Player of the Year. Ia mengaku bingung harus memilih siapa lagi selain Salah.



Winger Mesir itu memang menjadi fenomena tersendiri musim ini. Rentetan gol dan assist-nya menuai pujian baik dari kawan mau pun lawan, termasuk De Bruyne, pesaingnya pada penghargaan tersebut.

De Bruyne, di sisi lain, juga merupakan kandidat kuat peraih pemain terbaik Liga Inggris. Semenjak membantu City meraih gelar Piala Liga, kini anak asuh Pep Guardiola berpeluang menjuarai Liga Primer Inggris.



Kendati begitu, De Bruyne tak sungkan untuk memilih Salah sebagai peraih penghargaan PFA Player of the Year. Baginya, tak ada pemain lain yang layak selain Salah.



"Saya memilih Salah, karena ia pantas mendapatkannya. Jika tidak ada orang lain di tim ini, maka dia yang paling pantas," ujar De Bruyne kepada BT Sport.



Satu hal menarik yang dari Salah dan De Bruyne adalah yakni keduanya dicap 'gagal berkembang' ketika masih berseragam Chelsea. Disinggung mengenai keputusannya memilih Salah adalah karena pernah sama-sama di The Blues, eks Wolfsburg itu membantah klaim tersebut.



"Saya tidak melihat masa lalu. Yang jelas, saya tidak tahu harus memilih siapa lagi selain Salah. Kalau dia menang ya sudah. Prediksi saya Salah pertama, lalu Harry Kane, baru saya, kemudian David Silva," pungkasnya.



(ACF)