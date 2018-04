Suporter Liverpool Paling Berisik di Liga Inggris

London: Fan Liverpool terpilih menjadi yang paling berisik di Liga Primer Inggris. Lagu You'll Never Walk Alone (YNWA) juga dicap sebagai lagu terfavorit oleh suporter.



Penemuan ini dilakukan oleh Barclays dan YouGov, melibatkan 4000 orang yang terdiri dari suporter, mantan pemain, dan manajer.

Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa Liverpool mempunyai suporter paling berisik. Tak cuma di kandang, lagu YNWA juga acap kali menggema saat The Reds bertandang ke markas lawan.



Lagu YNWA unggul tipis oleh I'm Forever Blowing Bubbles (West Ham United) dan Delilah (Stoke City) sebagai 'anthem' terfavorit. Ketiga klub memang dikenal memiliki suporter fanatik yang total memberikan dukungan selama 90 menit.



Lagu favorit pilihan suporter di Liga Primer Inggris:

1 - You'll Never Walk Alone (Liverpool)

2 - I'm Forever Blowing Bubbles (West Ham United)

3 - Delilah (Stoke City)



Suporter Newcastle United menduduki peringkat kedua sebagai yang paling berisik ketika di kandang dan tandang. Kemegahan St James' Park juga menambah merinding suporter lawan saat bertamu.



Peringkat ketiga diisi Crystal Palace yang memiliki suporter bergaya ultras. Akan tetapi, saat bertandang, mereka ada di tangga kelima di bawah Liverpool, Newcastle, Manchester United, dan West Ham.



Suporter tamu paling berisik di Liga Primer Inggris:

1 - Liverpool

2 - Newcastle United

3 - Manchester United

4 - West Ham United

5 - Crystal Palace



