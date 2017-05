Harry Kane Not For Sale

Metrotvnews.com, London: Striker Tottenham Hotspur, Harry Kane tampil impresif ketika menghadapi Leicester City dini hari tadi. Ia mampu menorehkan quintrick alias empat gol dalam satu pertandingan.



Total, sampai pekan ke-37, Kane sudah mengoleksi 26 gol. Jumlah gol yang ia lesakkan bisa bertambah lantaran akan menghadapi Hull City pada laga terakhir.

Pelatih Spurs, Mauricio Pochettino mengungkapkan, tidak ada alasan untuk menjual Kane. Ia bersikeras bakal mempertahankan posisi Kane di Spurs.Pernyataan Pochettino tak terlepas dari isu yang berkembang. Ada yang menyebut, Kane bisa merapat ke Manchester United.'Ini fantastis baginya. Ini adalah musim di mana dia berjuang untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Primer," kata Pochettino seperti disadur Soccerway, Jumat (19/5/2017)."Saya juga sudah berkali-kali mengatakan bahwa kami akan mempertahankan pemain yang ingin kami simpan dan mungkin menjual pemain yang ingin kami jual," sambungnya."Kami sedang membangung proyek yang sangat menarik. Tidak ada alasan bagi Kane meninggalkan Spurs," ujar Pochettino.



"Kami sedang membangun proyek yang sangat menarik. Tidak ada alasan bagi pemain seperti Harry untuk meninggalkan klub.



Kemenangan 6-1 atas Leicester City menjadi rekor tersendiri bagi Spurs. Terakhir kalinya Spurs meraih kemenangan besar di kandang lawan terjadi saat April 1989.



Saat ini, Spurs berada di posisi kedua dengan mengoleksi 83. Posisi runner up dipastikan takkan berubah untuk The Lillywhites.



