Jakarta: Sejumlah laga seru bakal tersaji dari ajang Liga Primer Inggris. Sesuai jadwal, ada empat pertandingan yang bakal digelar, salah satunya, Manchester United kontra Bournemouth.



Manchester United tengah dalam kondisi oke jelang laga. Paul Pogba dan kawan-kawan berhasil mengemas dua kemenangan beruntun di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer.

Laga melawan Bournemouth akan menjadi pembuktian lebih lanjut untuk Solskjaer. Pasalnya jika berhasil menang Setan Merah semakin memperkecil jarak mereka dengan para pesaingnya.



Saat ini, Manchester United masih tertahan di posisi keenam klasemen Liga Primer Inggris dengan 32 poin. Sementara Bournemouth di posisi ke-12 dengan 26 poin.



Selain laga Manchester United vs Bournemouth ada tiga laga yang juga tidak kalah serunya. Salah satunya Chelsea akan bertandang ke Crystal Palace.



Berikut jadwal siaran langsung Liga Inggris malam ini:



Minggu, 30 Desember 2018



Crystal Palace vs Chelsea (live beIN Sports pukul 18.55 WIB)

Southampton vs Manchester City (live beIN Sports 1 pukul 21.10 WIB)

Burnley FC vs West Ham United (live beIN Sports 2 pukul 21.05 WIB)

Manchester United vs Bournemouth (live RCTI & beIN Sports 1 pukul 23.30 WIB)



