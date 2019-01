Kekurangan Striker, Tottenham Bakal Curi Ilmu dari Barcelona

Pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino memastikan akan meniru strategi false nine ala Barcelona. Strategi tersebut akan dipakai selama The Lilywhites tidak diperkuat Harry Kane dan Son Heung-Min.



London: Tottenham Hotspur saat ini kekurangan opsi penyerang jelang menghadapi Fulham pada matchday ke-23 Liga Primer Inggris 2018--2019, Minggu 20 Januari. Situasi dialami The Lilywhites karena sejumlah striker mereka bakal absen seperti Harry Kane dan Son Heung-Min.

Kane tidak bisa memperkuat Tottenham lantaran mengalami cedera engkel saat menghadapi Manchester United pada pekan lalu. Ia pun diperkirakan absen hingga Maret. Sementara itu, Son harus absen lantaran mendapat panggilan memperkuat Korea Selatan untuk tampil di Piala Asia 2019.



Akan tetapi, situasi tersebut tidak membuat pelatih Tottenham Mauricio Pochettino panik. Pria asal Argentina tersebut mengaku sudah menyiapkan cara untuk mengantisipasi ketidakhadiran kedua pemain tersebut. Ia memastikan akan menerapkan gaya false nine yang kerap diperagakan klub-klub lain seperti Barcelona dan Chelsea. Strategi yang hanya mengandalkan gelandang serang sebagai penyerang.

"Saya menyaksikan Barcelona. Mereka menurunkan Lionel Messi sebagai striker," ujar Tottenham."Anda bisa memainkan Llorente, Dele Alli, Erik Lamela, Kazaiah Sterling, dan Troy Parrott. Anda bisa menurunkan banyak pemain," tambahnya."Chelsea bermain melawan kami dengan menurunkan Eden Hazard sebagai striker. Saat itu, mereka memilih untuk menyimpan Olivier Giroud dan Alvaro Morata," tutur Pochettino.Saat ini, Tottenham menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 48 poin. Mereka tertinggal sembilan poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen. (Four Four Two)(PAT)