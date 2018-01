Eks Liverpool Jadi Penentu Kemenangan Bournemouth atas Arsenal

Dorset: Arsenal kembali menelan hasil mengecewakan kala bertamu ke Vitality Stadium, kandang Bournemouth dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2017--2018. Bermain tanpa Alexis Sanchez dan Mesut Oezil serta Olivier Giroud, The Gunners kalah 1-2.



Menit 10, Arsenal mendapatkan peluang emas melalui Ainsley Maitland-Niles. Manuvernya dibiarkan begitu saja oleh pertahanan tuan rumah. Beruntung bagi Bournemouth, tendangannya masih membentur gawang.

Ketidakhadiran Alexis dan Mesut Oezil sebagai motor serangan, plus absennya Olivier Giroud karena cedera membuat segalanya menjadi lebih buruk untuk Arsenal. Arsene Wenger 'terpaksa' mengandalkan kreasi Granit Xhaka dan Jack Wilshere di lini tengah, yang sayangnya, kerap menemui kebuntuan.



Tujuh menit jelang babak pertama usai, kerja sama Danny Welbeck dan Alexandre Lacazette nyaris membuahkan hasil. Tapi, bola terlalu mudah diamankan oleh Arthur Boruc yang harus bekerja ekstra menghadapi Arsenal yang sedang haus kemenangan.



Babak pertama disudahi dengan skor tanpa gol. Arsenal tampak kurang kreasi, sementara Bournemouth justru enggan bermain terbuka dan memilih merapatkan barisan pertahanan untuk sesekali melakukan serangan balik.



Memasuki babak kedua, belum ada pergantian pemain dan perubahan strategi secara signifikan. Arsenal tetap memainkan ball-possesion, Bournemouth bermain tanpa kompromi dan rigid.



Pertahanan Bournemouth yang sulit ditembus akhirnya bobol juga pada menit 52. Bermula dari kesalahan bek-bek tuan rumah, Hector Bellerin sukses membawa timnya unggul 1-0.



Laga sudah berjalan 17 menit di interval kedua, Bournemouth belum melakukan perubahan berarti. Manajer Eddie Howe lalu memasukkan Lys Mousset menggantikan Charlie Daniels yang bermain kurang meyakinkan di laga tersebut.



Masuknya Mousset membuat permainan Bournemouth lebih segar. Hasilnya tersaji lewat kerja sama satu-dua antara Mousset dan Ryan Fraster di sisi kanan. Fraster kemudian mengirim umpan silang yang diselesaikan dengan baik oleh Callum Wilson pada menit 71.



Belum habis sorak-sorai pendukung tuan rumah menyambut gol penyama kedudukan tersebut, Jordon Ibe menambah derita Arsenal sekaligus membawa timnya unggul tiga menit kemudian.



Lewis Cook mengirim bola ke kotak penalti The Gunners kepada Wilson. Dengan dua sentuhan, bola awalnya tampak terlalu deras dikontrol, tapi Jordon Ibe tanpa penjagaan mencocor bola dengan keras dan menggetarkan jala gawang Petr Cech untuk kedua kalinya.



Arsenal mencoba keluar dari tekanan, mencoba membantu Lacazette yang sudah lebih dari 10 jam absen mencetak gol. Tapi, hingga pertandingan usai, skor 2-1 untuk kemenangan Bournemouth bertahan hingga usai.



Bournemouth: Begovic, Francis, Steve Cook, Ake, Adam Smith, Lewis Cook, Gosling, Daniels, Ibe, Fraser, Callum Wilson.

Cadangan: Boruc, Surman, Pugh, Arter, Afobe, Mousset, Simpson.



Arsenal: Cech, Chambers, Mustafi, Holding, Bellerin, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles, Iwobi, Welbeck, Lacazette.

Cadangan: Mertesacker, Ramsey, Ospina, Walcott, Kolasinac, Elneny, Nketiah.



(FIR)