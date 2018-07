Ben Foster Kembali ke Watford

Watford: Mantan kiper Manchester United, Ben Foster resmi jatuh ke pelukan Watford. Foster sebelumnya pernah bermain untuk the Hornets selama dua musim dari 2005 -- 2007.



Kiper berusia 35 tahun itu meneken kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Tidak disebutkan berapa biaya yang dikeluarkan Watford untuk mengamankan jasanya dari West Bromwich Albion.

Foster merupakan figur yang dicintai oleh fan di Vicarage Road. Dia menjadi figur penting ketika klub itu mengamankan tiket promosi ke Liga Primer pada musim 2005 -- 2006.

Kampanye impresifnya bersama Watford dengan status pinjaman membuatnya mendapat panggilan timnas senior Inggris pada Februari 2007. Penampilan internasionalnya termasuk ketika melawan Kosta Rica di Piala Dunia 2014.Foster memainkan 223 bersama the Baggies selama tujuh musim sebelum kepindahannya ke Watford. Dia juga mendapat penghargaan individu Supporter's Player of the Year tiga kali dan Players' Player of the Year dua kali di West Brom. (watfordfc.com)(ASM)