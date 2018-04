Welbeck Cetak Dua Gol saat Arsenal Taklukkan Southampton

London: Danny Welbeck tampil luar biasa saat ikut membantu Arsenal menaklukkan Southampton, Minggu 8 April. Berkat tambahan dua gol darinya, Arsenal keluar sebagai pemenang dengan skor, 3-2.



Arsenal dan Southampton saling bertanding untuk memainkan game week ke-33 Liga Primer Inggris. Pertandingan itu berlangsung sengit hingga membuat kedua tim harus kehilangan satu pemainnya karena kartu merah.

Meski berstatus sebagai tim papan bawah, The Saints--julukan Southampton tetap tampil memberikan perlawanan dengan baik. Bahkan, Shane Long berhasil membuat Southampton unggul lebih dulu pada menit ke-17.



Arsenal yang tidak terima dipermalukan begitu saja langsung membalasnya lewat gol Pierre Emerick Aubameyang pada menit ke-28 dan Welbeck pada menit ke-38.



Dua gol balasan Arsenal tidak dapat dikejar meskipun Southampton mendapat beberapa peluang emas. Alhasil, The Gunners tetap unggul 2-1 saat mengakhiri babak pertama.



Southampton kembali memberi kejutan ketika memainkan babak kedua. Saat itu, Charlie Austin yang menggantikan Maya Yoshida malah berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-73.



Arsenal tidak ingin Southampton mengembangkan permainan dengan adanya gol tersebut. Akhirnya, Welbeck mencetak gol kedua pada menit ke-81 yang tidak bisa dikejar lagi. Skor 3-1 tetap bertahan unguk The Gunners.



Mohamed Elneny menjadi pemain Southampton yang diganjar kartu merah pada injury time babak kedua. Sedangkan dari kubu Arsenal, ada Jack Steven yang mendapat sanksi serupa. Meski bermain dengan 10 pemain, Arsenal tetap berhak keluar sebagai pemenang dengan skor, 3-2.



Hasil laga ini tidak berpengaruh besar bagi Arsenal yang sedang berada di urutan enam klasemen sementara dengan koleksi 54 poin. Di didi lain, Southampton masih berada di zona degradasi dengan koleksi 28 poin.



Susunan Pemain



Arsenal: Cech; Bellerin, Chambers, Mustafi, Kolasinac; Elneny, Xhaka; Iwobi, Nelson, Welbeck; Aubameyang

Cadangan: Macey, Holding, Monreal, Wilshere, Ozil, Lacazette, Nketiah



Southampton: McCarthy; Cedric, Stephens, Hoedt, Yoshida, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Tadic; Long

Cadangan: Forster, Pied, Redmond, Sims, Boufal, Austin, Gabbiadini







