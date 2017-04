Kisah 5 Bintang Spurs yang Membelot ke Klub Rival

Metrotvnews.com, Jakarta: Tottenham Hotspur bisa dikatakan sebagai salah satu tim kuda hitam yang menjadi ladang pemain bertalenta. Hampir setiap musim, Spurs selalu bisa memiliki pemain-pemain oke. Fakta inilah yang membuat klub-klub rival selalu tertarik untuk membajak pemain The Lilywhites.



Salah satu contoh adalah musim 2016--2017. Dalam periode itu, Tottenham selalu diterpa isu mengenai kepindahan para pemain-pemain top mereka. Di antaranya adalah Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose, Kyle Walker, Eric Dier, dan Hugo Lloris.

Kane menjadi pemain yang paling kerap diincar klub-klub rival Tottenham pada musim ini. Penyerang asal Inggris tersebut beberapa kali dikaitkan dengan Manchester United dan Chelsea pada bursa transfer Januari 2017.Namun, di antara kedua klub tersebut, MU menjadi klub yang paling berminat mendapatkan jasa Kane. Menurut laporan Bleacherreport, MU siap memboyong Kane dengan transfer sebesar 80 juta poundsterling (sekitar Rp1,3 triliun).Kemudian, isu tersebut perlahan menghilang. Sebab, Kane ternyata menolak tawaran tersebut dan memilih untuk bertahan di Tottenham.Kubu Tottenham mungkin boleh bernapas lega setelah berhasil mempertahankan Kane. Namun, mereka kini kembali diperhadapkan dengan isu transfer yang menghampiri Dele Alli.Gelandang timnas Inggris itu juga menjadi buruan sejumlah klub rival Tottenham. Terbaru, Manchester City dikabarkan berminat untuk merekrut Alli pada bursa transfer musim panas 2017. Bahkan, menurut Manchester Evening News, pihak klub dikabarkan akan memboyong Alli dengan nilai transfer lebih dari 89 juta poundsterling (sekitar Rp1,4 triliun).Spurs tentu bukan pertama kali menghadapi isu-isu transfer mengenai masa depan pemain mereka. Bahkan pahitnya, mereka pernah kehilangan pemain-pemain mereka yang memutuskan untuk pindah ke klub rival mereka.Setidaknya ada lima pemain Tottenham yang pernah dibajak klub rival mereka. Berikut di antaranya yang sudah dirangkum(AFP/John Giles)Sheringham memutuskan hengkang dari Tottenham pada bursa transfer musim panas 1997. Terasa mencengangkan bagi Tottenham karena ia bergabung dengan rival mereka Manchester United.Tidak ada yang menyangka Sheringham pergi dari Tottenham. Mengingat, ia menjadi pemain andalan The Lilywhites selama lima musim. Hanya saja, pemain timnas Inggris pada era 90-an itu tidak pernah mencicipi gelar selama memperkuat Spurs.Keputusan Sheringham pindah ke MU bisa dikatakan tepat. Sebab, ia berhasil mendapatkan sejumlah gelar bersama Red Devils. Selama empat musim, ia sukses membawa MU meraih tiga gelar Liga Primer Inggris, satu gelar Piala FA, satu gelar Charity Shield (Community Shield), satu gelar Liga Champions, dan satu gelar Piala Dunia Antarklub.Selain itu, Sheringham juga mencatatkan rapor yang cukup impresif bersama Red Devils. Ia mampu menyumbang 46 gol dari 145 penampilannya di seluruh kompetisi.(AFP/Ian Kington)Campbell menjadi salah satu pemain yang kontroversial karena kepindahannya dari Tottenham pada 2001. Ia kerap dicaci para fan Spurs karena memilih hengkang ke Arsenal yang merupakan rival sekota Tottenham. Saking geram melihat keputusan Campbell, para fan tak ragu menyebut sang pemain sebagai "Judas".Namun, cemooh yang didapat para fan Spurs tak lantas memengaruhi mental Campbell. Mantan bek timnas Inggris itu justru sukses bersama Arsenal. Selama empat musim berseragam The Gunners, ia meraih lima gelar. Di antaranya adalah dua gelar Liga Primer Inggris, tiga gelar Piala FA, dan satu gelar Piala Community Shield.(AFP/Oli Scarff)Pada bursa transfer musim panas 2006 merupakan momen kehilangan pemain paling buruk didapat Tottenham. Mereka harus merelakan kepergian Michael Carrick ke Manchester United saat itu.Proses kepindahan Carrick ke MU sempat berjalan alot. Pada 10 Juni, manajemen Spurs menolak tawaran dari Red Devils mengenai transfer gelandang asal Inggris. Bahkan, pelatih Spurs Martin Jol percaya diri Carrick akan bertahan. "Saya tidak ingin kehilangan Carrick. Ia adalah gelandang terbaik kami," kata Jol.Jol tampaknya sudah sadar dengan bakat yang dimiliki Carrick. Apa yang diucapkan Jol mengenai bakatnya memang terbukti benar. Sebab, Carrick berhasil bersinar bersama Red Devils.Selama 11 musim berkarier di MU, Carrick menunjukkan banyak kontribusi. Salah satu buktinya adalah membawa Setan Merah meraih 16 gelar. Lima di antaranya adalah gelar Liga Primer Inggris.(AFP/Paul Ellis)Keane adalah pemain andalan Tottenham. Dalam enam musim berkostum The Lilywhites (2002--2008), striker asal Republik Irlandia itu dipercaya 254 kali tampil dan mencetak 107 gol di seluruh kompetisi.Bakat Keane langsung menarik sejumlah perhatian klub top di Eropa. Salah satunya adalah Liverpool. Mereka pun akhirnya memboyong Keane pada 28 Juli 2008.Alih-alih bakal bersinar bersama Liverpool, Keane justru tampil melempem. Ia hanya mampu mencetak tujuh gol dari 28 pertandingan di seluruh kompetisi. Ia pun akhirnya dipulangkan kembali oleh The Reds ke Tottenham pada bursa transfer Januari 2009.(AFP/Andrew Yates)Pemain Tottenham lagi-lagi menjadi sasaran MU. Setelah Michael Carrick, salah satu pemain mereka, Dimitar Berbatov diboyong Red Devils pada bursa transfer musim panas 2008.Kebersamaan Berbatov dengan MU terbilang cukup baik. Selama empat musim membela Setan Merah, penyerang asal Bulgaria tersebut sukses menyumbang 56 gol dari 149 penampilannya di seluruh kompetisi.Berbatov juga mampu membawa MU meraih enam gelar. Di antaranya adalah dua gelar di Liga Primer Inggris, satu gelar Piala Liga Inggris, dua gelar Piala Community Shield, dan satu gelar Piala Dunia Antarklub.(ACF)