2010: Chelsea Juara Liga Primer Inggris

Metrotvnews.com, London: Pada hari ini, 9 May 2010 lalu, Chelsea berhasil menjuarai gelar Liga Primer Inggris keempat mereka. Berbeda dengan musim ini, musim 2009--2010 tersebut sangat menegangkan bagi The Blues karena hanya unggul satu poin pada pekan terakhir dari Manchester United.



Hal itu membuat kemenangan menjadi harga mati bagi Chelsea untuk mengamankan titel juara. Beruntung, Chelsea hanya menghadapi Wigan Athletic di pekan terakhir, namun MU pun juga mendapat lawan enteng yakni Stoke City di Old Trafford.

The Blues tak menyia-nyiakan laga tersebut dan langsung unggul di menit keenam lewat gol Nicholas Anelka. Penalti Frank Lampard jelang turun minum pun membuat Chelsea menutup babak pertam dengan kemenangan 2-0.Hasil yang sama pun diraih Setan Merah di kandangnya yang unggul 2-0 di paruh pertama. Gol Darren Fletcher menit ke-31 dan Ryan Giggs menit ke-38 membuat persaingan perebutan gelar masih terbuka bagi kedua tim.Namun, skuat London Biru menjawab tantangan MU tersebut dengan tambahan enam gol di babak kedua. Gol Salomon Kalou (54'), gol kedua Anelka (56'), hattrick Didier Drogba (63', 68', 80'), serta gol Ashley Cole (90') membuat Chelsea menang 8-0 di laga terakhirnya.The Blues akhirnya mengklaim titel liga musim 2009--2010 walau MU juga meraih kemenangan 4-0 atas Stoke City. Poin akhir klasemen Liga Primer masih membuat Chelsea bertengger di puncak dengan 86 poin, sementara MU di posisi kedua dengan 85 poin.Chelsea juga mampu mencetak sejarah gol terbanyak di Liga Primer selama satu musim dengan torehan 103 gol. Mematahkan rekor yang sebelumnya dipegang MU yakni 97 pada musim 1999--2000.Chelsea pun berhasil mengawinkan gelar Liga Primer musim itu dengan gelar Piala FA. Hasil itu diraih setelah The Blues suskes mengalahkan Portsmouth di final dengan skor 1-0 lewat gol semata wayang Drogba pada 15 Mei 2010. (TDIFH)(REN)