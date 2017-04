Prediksi Chelsea vs Man City: Bisa Kembali ke Trek Kemenangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Chelsea akan menjamu Manchester CIty dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-30, Kamis 6 April dini hari WIB. Bagi kedua tim, ini dijadikan momentum untuk kembali meraih kemenangan.



Partai penting ini akan dijadikan Chelsea untuk bangkit setelah meraih hasil minor akhir pekan lalu saat menjamu Crystal Palace. Di luar dugaan mereka malah kalah dari Palace dengan skor 1-2 ketika bermain di Stamford Bridge.

Kekalahahan itu mengejutkan banyak pihak, apalagi saat ini sedang dalam masa-masa genting untuk perebutan takhta Liga Primer Inggris. Tantangan berat lain akan menghadang The Blues ketika menjamu City dini hari nanti.Di sisi lain, tentu The Citizens akan menjadikan kekalahan Chelsea atas Palace untuk mencuri kemenangan. The Blues dianggap sedang dalam kondisi tak ideal akibat kekalahan tersebut. Terlebih, City baru saja menahan imbang Arsenal di Stadion Emirates pada akhir pekan lalu.Momentum menahan imbang Arsenal akan dijadikan City sebagai pelecut untuk mencuri kemenangan di markas Chelsea. Mereka pasti akan mencoba meniru gaya main Palace yang bisa meraih kemenangan di Stamford Birdge. Laga imbang 2-2 kontra Arsenal juga bisa dijadikan rujukan, apalagi dalam pertandingan tersebut mereka sebenarnya tampil baik dengan dua kali unggul.Dari sisi kesiapan pemain, City diuntungkan dengan kondisi para penggawa mereka yang fit. Memang tak ada nama Ilkay Guendogan dan Gabriel Jesus yang sudah cedera sejak lama. Selain itu, semua pemain andalan bisa diturunkan dalam laga nanti. Vicent Kompany juga sudah bisa dimainkan dalam laga nanti.Menyerang akan tetap menjadi opsi Pep Guardiola dalam laga nanti. Posisi empat besar coba mereka pertahankan dengan berharap bisa menahan laju Chelsea untuk menjadi juara.Di sisi Chelsea, kekalahan dari Palace menuntut mereka bekerja keras dalam laga nanti. Anak asuh Antonio Conte harus kembali ke trek kemenangan jika jarak dengan Tottenham Hotspur di tabel klasemen makin terpangkas.Kekalahan dari Palace akhir pekan lalu membuat rekor delapan pertandingan tak tekalahkan di Liga Primer Inggris terhenti. Dengan sisa sembilan pertandingan, fokus dibutuhkan demi gelar tak hilang begitu saja.Masih akan bermain tanpa Victor Moses dalam laga dini hari tadi membuat Conte bingung. Ketiadaan pemain asal Nigeria itu di dalam line-up meninggalkan lubang yang cukup menganga di sisi kanan. Keseimbangan sisi sayap tak terasa ketika mereka kalah dari Palace.Pedro Rodriguez yang ditempatkan Conte di sisi tersebut harus lebih bekerja keras lagi. Berkaca dari hasil pekan lalu, Willian bisa dikedepankan untuk mengisi sayap kanan dalam skema tiga striker demi menambah daya dobrak.Kekalahan dari Palace tentu sudah dievaluasi oleh Conte. Dalam pertandingan tersebut, tak tampak tekanan konstan dari The Blues kepada lawan. Apalagi, sisi sayap kanan tak memberikan kontribusi efektif karena Moses absen. Lini belakang harus lebih kompak ketika ditekan oleh lawan. Dua gol Palace ke gawang Thibaut Courtois tak terlepas dari kepanikan para bek menghalau serangan lawan.Pertandingan harus dimenangi agar peluang juara tak menguap begitu saja. Pertandingan ini akan dijadikan Chelsea peluang untuk membuktikan bahwa kekalahan dari Palace adalah kejutan semata saja. Peluang untuk menang juga bisa diraih City setelah tampil apik melawan Arsenal, bukan tidak mungkin mereka akan membuat The Blues merana dua kali dalam lima hari sekaligus membalas kekalahan di pertemuan pertama.Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Pedro, Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Costa, Hazard.Caballero, Stones, Otamendi, Navas, Clichy, Silva, Fernandinho, De Bruyne, Sterling, Sane, Aguero.Manchester City 1-3 ChelseaChelsea 0-3 Manchester CityChelsea 5-1 Manchester CityManchester City 3-0 ChelseaChelsea 1-1 Manchester CityManchester City 1-1 ChelseaChelsea 50-50 Manchester City(KRS)