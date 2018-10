Prediksi Arsenal vs Leicester: Waspadai Kecepatan Si Rubah

Jakarta: Arsenal akan menjamu Leicester City di Stadion Emirates, Selasa (22/10) dini hari nanti. Arsenal saat ini bertengger di posisi empat klasemen sementara, sedangkan Leicester bercokol di posisi 10 klasemen.



Arsenal sedang berada dalam performa terbaiknya dengan meraih sembilang kemenangan beruntun di semua kompetisi. Sedangkan performa Leicester masih angin-anginan. Mereka meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan sekali imbang dalam lima laga terakhirnya.

Kedua tim memiliki gaya main yang serupa. Mereka merupakan tim yang mengandalkan penguasaan bola. Musim ini, Arsenal mencatatkan 54,7 persen penguasaan bola di liga, sedangkan Leicester membukukan 52,1 persen penguasaan bola.



Tapi Leicester harus mengubah skema permainan mereka untuk menembus barisan pertahanan Arsenal. Mereka bisa memanfaatkan kecepatan Jamie Vardy dan bola-bola panjang dari Harry Maguire untuk menembus pertahan Arsenal. Ditambah lagi duet bek tengah Arsenal, Rob Holding dan Shkodran Mustafi, tidak memiliki kecepatan untuk bersaing dengan Vardy.



Emery bahkan mewanti-wanti timnya agar mewaspadai kecepatan Vardy. "Dia adalah pemain yang sangat bagus. Dia bertalenta, kecepatannya berbahaya dalam serangan balik. Senin (waktu London) kami tidak akan memberikannya kesempatan mencetak gol melawan kami," kata Emery di situs resmi klub.



Selain Vardy, Arsenal juga wajib mewaspadai Maguire yang mencatatkan 8 umpan panjang tiap pertandingan, yang merupakan catatan tertinggi di klubnya. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 86,5 persen umpan akurat. Ini berarti Leicester tidak perlu khawatir dengan pressing yang dilancarkan Arsenal karena keberadaan Maguire yang bisa mendistribusikan bola dari belakang.



Unai Emery cenderung memposisikan garis pertahanan Arsenal hingga mendekati garis tengah lapangan. Hal ini sesuai dengan skema yang diusung sang pelatih, yaitu menekan sejak daerah pertahanan lawan. Tapi skema ini membuat pertahanan Arsenal menjadi rapuh, terbukti The Gunners sudah kebobolan 10 gol dari delapan pertandingan di liga.



Jadi, Leicester memiliki kombinasi yang dibutuhkan untuk menghentikan amukan Arsenal. Tapi itu hanya di atas kertas, pasukan The Foxes perlu mengimplementasikannya di atas lapangan.



Selain itu, tidak mudah untuk meredam serangan The Gunners. Armada Meriam London telah mencatatkan 19 gol sejauh ini di liga, catatan ini hanya dikalahkan oleh Manchester City yang mencetak 21 gol. Maka dari itu, Leicester perlu mengubah gaya bermain mereka dan menunggu kesempatan yang tepat untuk melancarkan serangan balik.



Ditambah lagi, Leicester tidak akan diperkuat kapten dan bek tangguh mereka, Wes Morgan. Pemain timnas Jamaika itu mendapat kartu merah di laga kontra Everton pada putaran ketujuh di liga. Karena itu, ia dipastikan absen kontra Arsenal dan mengurangi ketangguhan lini belakang The Foxes.



Apalagi dua penyerang Arsenal, Alexandre Lacazette dan Pierre-Emerick Aubameyang, sedang tajam-tajamnya. Total delapan gol dan tiga assist dicetak Laca dan Auba dalam delapan pertandingan di liga.



Rekor 6 pertemuan terakhir:

Leicester 3-1 Arsenal (10 Mei 2018)

Arsenal 4-3 Leicester (11 Agustus 2017)

Arsenal 1-0 Leicester (26 April 2017)

Leicester 0-0 Arsenal (26 Agustus 2017)

Arsenal 2-1 Leicester (14 Februari 2016)

Leicester 2-5 Arsenal (26 September 2015)



Prakiraan pemain:

Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno; Hector Bellerin, Shkodran Mustafi, Rob Holding, Nacho Monreal; Lucas Torreira, Granit Xhaka; Mesut Oezil, Aaron Ramsey, Pierre-Emerick Aubameyang; Alexandre Lacazette.



Leicester City (4-2-3-1): Kasper Schmeichel; Daniel Amartey, Jonny Evans, Harry Maguire, Ben Chilwell; Nampalys Mendy, Wilfried Ndidi; Ricardo Pereira, James Maddison, Demarai Gray; Jamie Vardy.



Prediksi medcom.id:

Arsenal 65-35 Leicester City



