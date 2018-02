Harry Kane Antar Tottenham Bungkam Arsenal

Pemain anyar Kedah FA Andik Vermansyah meminta dukungan warga Indonesia. Teruntuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. . Andik akhirnya menentukan masa depannya. Setelah diisukan berbagai klub di Indonesia. Pemain asli Surabaya itu resmi bergabung bersama klub asal Malaysia yakni Kedah FA. . Menurut pemain berusia 26 tahun itu, dukungan warga Indonesia yang ada di Malaysia sangat diperlukan. Dirinya juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Kedah dan warga Indonesia. . "Untuk Tenaga Kerja Indonesia atau TKI khususnya yang ada di Penang, tonton saya bermain untuk Kedah FA. Saya akan berikan yang terbaik untuk Kedah maupun negara saya Indonesia," kata Andik saat wawancara perdana di akun facebook Kedah. . Mantan pemain Selangor itu juga mengungkapkan salah satu alasannya memilih bergabung dengan Kedah. Ia menilai, fan Kedah menjadi salah satu faktor dirinya memilih untuk bergabung dengan klub berjuluk Hijau Kuning ini. . Dengan kedatangan Andik, berarti melengkapi kuota pemain asing yang sudah direkrut klub asal Malaysia tersebut. Pada musim ini Kedah FA memboyong lima pemain asing termasuk Andik yang sudah didaftarkan untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim ini. . #andik #andikvermansyah #kedahfa #malaysia #sepakbola #medcom

A post shared by Medcom_olahraga (@medcom_olahraga) on Feb 10, 2018 at 4:46am PST