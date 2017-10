Mantan Striker Liverpool Umumkan Pensiun

Metrotvnews.com, Kirkby: Rickie Lambert memutuskan pensiun. Striker asal Inggris tersebut mengumumkan keputusannya itu pada 1 Oktober atau tepat setelah 19 tahun berkarier di dunia sepak bola.



Kabar tersebut tentu cukup mengejutkan. Mengingat, Lambert dikabarkan sedang diincar Crsytal Palace dalam sepekan terakhir.

"Saya merasa beruntung telah terlibat dalam olahraga ini. Meski saya sempat mengalami pasang surut dalam karier saya, tetapi bisa membela klub seperti Southampton, Liverpool, dan bermain untuk negara saya di Piala Dunia menjadi hal tak terpikirkan. Ini seperti mimpi," ujar Lambert.



"Bermain dan mencetak gol untuk Inggris mungkin adalah momen profesional yang paling membanggakan bagi saya dan saya akan melihat kembali setiap aspek ketika saya bisa melakukannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua fan klub yang saya bela. Terutama untuk Southampton, klub yang saya nikmati masa-masa terbaik saya sebagai pesepak bola dan memiliki hubungan istimewa dengan semua orang di klub itu," lanjutnya.



"Terima kasih untuk semua pemain dan manajer yang pernah bekerja sama dengan saya. Menjadi kehormatan bisa bekerja sama dengan kalian semua. Terima kasih untuk keluarga dan teman saya yang selalu berada di sana untuk saya, terutama untuk istri saya yang cantik, Amy," tutur Lambert.



Lambert sudah membela sembilan klub selama menjalani kariernya di dunia sepak bola. Di antaranya adalah Blackpool, Macclesfield Town, Stockport County, Rochdale, Bristol Rovers, Southampton, Liverpool, dan West Bromwich Albion, dan Cardiff City.



Southampton menjadi klub paling lama dibela Lambert selama berkarier. Total, ia berkarier bersama The Saints selama lima musim. Dalam periode itu, ia sukses mencetak 117 gol dari 235 penampilannya di seluruh kompetisi.



Penampilan impresifnya di Soton membuat tim raksasa Liga Primer Inggris terpukau. Hingga akhirnya, ia diboyong The Reds pada musim 2014--2015.



Namun, kebersamaan Lambert dengan The Reds hanya berlangsung satu musim setelah gagal menunjukkan kontribusi apik. Selama satu musim, ia hanya mencetak tiga gol dari 36 penampilannya di seluruh kompetisi.



Selain itu, Lambert juga pernah memperkuat timnas Inggris dalam periode 2013--2014. Selama dua tahun memperkuat The Three Lions, ia membuat 11 penampilan dan mencetak tiga gol. Tujuh penampilan di antaranya ia dapat di Piala Dunia 2014. (Sportsmole)





