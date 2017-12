Mohamed Salah Bisa Jadi Superstar di Liverpool

Liverpool: Liverpool tampaknya tidak salah merekrut Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu terbukti mampu memberikan kontribusi yang luar biasa untuk The Reds.



Salah diboyong dari AS Roma pada awal musim ini dengan mahar 42 juta euro atau setara Rp673 miliar. Meski harus merogoh kocek cukup besar, Liverpool tampaknya tidak kecewa dengan performa Salah, setidaknya sampai saat ini.

Pemain mungil berusia 25 tahun ini langsung tampil impresif di musim perdananya. Salah sudah mengemas 14 gol dan untuk sementara memimpin daftar top skorer Liga Primer Inggris. Secara keseluruhan, ia sudah mengoleksi 20 gol dari 26 laga yang dimainkannya di semua ajang.



Main 18 Gol 14 Rasio Gol 0,78 Assist 3 Total umpan 486 Rataan umpan per laga 27 Tembakan 67 Tembakan tepat sasaran 34 Akurasi tembakan 51% Rataan peluang per laga 5

Berkat aksinya, Liverpool sejauh ini tampil cukup konsisten di Liga Primer Inggris di mana mereka menempati posisi empat klasemen sementara. Di Liga Champions, Salah berkontribusi besar dalam keberhasilan The Anfield Gank lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup.Penampilan apik Salah sontak menuai pujian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari kiper The Kop, Simon Mignolet yang mengaku terkesan dengan etos kerja Salah."Dia tidak memikirkan hal lain selain pekerjaannya dan itu sangat penting untuk dia bisa mencetak gol. Dia bisa jadi superstar di sini," kata Mignolet dilansir Soccerway."Dia juga orang yang sangat bekerja keras untuk bisa meningkatkan performanya dan juga rendah hati," lanjutnya.Bagi Salah, ini merupakan periode kedua ia berkarier di Liga Primer Inggris. Sebelumnya, ia sempat bermain untuk Chelsea pada 2014. Sayang, kariernya bersama The Blues tidak berjalan dengan baik di mana ia gagal mendapatkan kepercayaan pelatih dan lebih banyak dipinjamkan ke klub lain. Selama dua musim bermukim di Stamford Bridge, Salah hanya memainkan 13 laga dan mengemas dua gol.(ACF)