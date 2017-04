Fakta Menarik Jelang Sunderland vs Manchester United

Metrotvnews.com, Jakarta: Manchester United akan melawat ke markas tim juru kunci, Sunderland pada game week ke-32 Liga Primer Inggris, Minggu 9 April malam nanti. Kembali ke jalur kemenangan menjadi misi utama tim besutan Jose Mourinho.



MU datang ke Stadium of Lights dengan hasil imbang pada dua laga terakhirnya di Old Trafford (vs WBA dan Everton). Secara keseluruhan, MU tidak terkalahkan dalam 20 laga Liga Primer Inggris dengan rincian 10 kali menang dan 10 imbang.

Sayangnya, catatan tersebut belum mampu bersaing di papan atas. MU saat ini masih tercecer di posisi enam dengan koleksi 54 poin. Mereka terpaut tujuh angka dari rival sekotanya, Manchester City yang menduduki posisi empat.MU harus segera bangkit demi terus menjaga asa lolos ke Liga Champions musim depan. Dan misi itu akan diawali dari kandang Sunderland.Menilik sejarah, MU punya rekor bagus atas Sunderland yang saat ini terbenam di dasar klasemen. Di pertemuan pertama musim ini, MU juga sukses menaklukkan The Black Cats dengan skor meyakinkan 3-1 di Old Trafford.Meski demikian, MU tidak lantas bisa jemawa. Sebab, saat ini Sunderland ditukangi David Moyes yang notabene pernah melatih MU. Selain itu, catatan MU di kandang Sunderland terbilang kurang bagus.Untuk mengetahui lebih jauh soal data dan fakta yang mengiringi kedua tim jelang laga nanti, Metrotvnews.com telah merangkumnya dari berbagai sumber.- Sunderland sudah 22 kali kalah dari MU di pentas Liga Primer Inggris. Bersama Chelsea, MU tercatat sebagai tim yang paling sering mengalahkan Sunderland (22 kali).- MU belum mampu meraih kemenangan dalam tiga lawatan terakhirnya ke Stadium of Light di semua ajang (1 imbang dan 2 kalah). Padahal, sebelum itu MU mencatatkan 11 kemenangan beruntun di kandang Sunderland.- Striker Sunderland, Jermain Defoe gagal membobol gawang MU dalam enam pertemuan terakhirnya di Liga Primer Inggris. Bomber veteran Inggris itu terakhir kali membobol gawang MU saat masih berkostum Tottenham Hotspur (2012).- Sunderland gagal mencetak gol dalam lima laga kandang terakhirnya. Sebelumnya, Sunderland sempat enam laga secara beruntun gagal mencetak gol di Stadium of Light (1985) dan pada akhirnya mereka terdegradasi.- MU sukses meraih enam kemenangan dan tidak terkalahkan dalam delapan laga tanda terakhir mereka di Liga Primer Inggris. Rekor terbaik MU adalah tidak terkalahkan di 13 laga tandang yang dicatatkan pada tahun 2013.- MU tidak terkalahkan dalam 20 laga terakhir di Liga Primer Inggris (10 Menang, 10 imbang). Ini merupakan kali ke-16 MU mencatatkan rekor tidak terkalahkan dalam 20 laga atau lebih).- Dari 16 kali mencatatkan rekor tersebut (20 laga tidak terkalahkan), catatan musim ini jadi yang terburuk di mana rataan poin MU hanya 2 poin per laga dan rasio kemenangannya hanya 50 persen.(ACF)