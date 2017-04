Klopp Desak Liverpool Beri Perhatian Khusus kepada Benteke

Metrotvnews.com, Liverpool: Juergen Klopp telah mendesak anak asuhnya untuk memberikan perhatian lebih kepada eks Liverpool, Christian Benteke pada laga The Reds vs Crystal Palace, Minggu 23 April malam WIB.



Benteke sebelumnya berjuang untuk mendapat tempat di tim utama Liverpool ketika tim diambil alih oleh Klopp, tapi ia gagal. Ia kemudian dijual ke Palace pada awal musim ini.

Ia sudah mencetak 12 gol di Liga Primer Inggris dalam 30 penampilan untuk The Eagles sejauh ini, dan Klopp tahu ancaman yang ditebar oleh striker asal Belgia itu apalagi bola-bola udara adalah sesuatu yang harus dipertahankan oleh garis pertahanannya."Crystal Palace benar-benar kuat dengan keterampilan luar biasa dalam garis ofensif. Wilfried Zaha, Andros Townsend, Christian Benteke, dan Jason Puncheon, mereka adalah pemain yang sangat bagus," kata Klopp dalam konferensi pers Kamis (20//2017)."Ketika bola berada di udara, Christian Benteke adalah ancaman utama dan ia adalah pemain yang percaya diri dalam performa yang baik. Jika kami membiarkan mereka mengumpan 50 bola, kemungkinan besar ia akan memiliki beberapa sundulan berbahaya," lanjutnya."Ketika bola berada di udara, ia adalah ancaman utama, ia memiliki 14 gol untuk Palace (di semua kompetisi). Ia memiliki kepercayaan diri dan dalam keadaan baik, mereka memiliki salah satu garis ofensif terbaik di Liga Primer. Kami tahu bagaimana untuk bermain melawan mereka, tapi tetap saja kita harus menunjukkannya," sambungnya.Dalam laga nanti, kedua tim butuh tiga poin dengan tujuan berbeda-beda. The Reds ingin meraih poin penuh karena berusaha mempertahankan peringkat ketiga, sementara The Eagles ingin menjauhi zona degradasi. (Soccerway)(KRS)