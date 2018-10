Salah Bantu Liverpool Bungkam Huddersfield

Huddersfield: Liverpool sukses memetik angka penuh saat bertandang ke markas Huddersfield Town FC pada pekan kesembilan Liga Primer Inggris 2018--2019, Sabtu 20 Oktober. The Reds menang dengan skor tipis 1-0.



Bukan kemenangan mudah didapat Liverpool. Mereka dibuat kerepotan Huddersfield yang tampil agresif pada laga tersebut.

Statistik mencatat Huddersfield menciptakan 13 tembakan sepanjang laga. Sedangkan The Reds menciptakan 11 tembakan.



Laga pun sudah berjalan menarik sejak awal laga. Kedua tim sama-sama menunjukkan permainan terbuka. Namun, tidak ada satu pun upaya mereka berbuah maksimal hingga menit ke-20.



Kebuntuan akhirnya terpecah pada menit ke-24. Saat itu, Liverpool sukses membobol gawang Huddersfield lewat Mohamed Salah.



Xherdan Shaqiri menjadi kreator gol tersebut. Ia melepaskan umpan yang berhasil dimanfaatkan oleh Salah.



Tertinggal, Huddersfield langsung tampil agresif. Sejumlah peluang diciptakan mereka melalui Jonathan Hogg dan Alex Pritchard. Namun, upaya mereka tidak ada yang berbuah maksimal.



Hingga turun minum, kedua tim tidak lagi mencetak gol. Skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Liverpool.



Memasuki babak kedua, Huddersfield kembali menekan Liverpool. Laurent Depoitre dan Aaron Moy kerap mengancam gawang The Reds.



Beruntung bagi Liverpool. Upaya mereka masih belum membuahkan hasil hingga laga usai. Skor 1-0 tidak berubah memberikan kemenangan untuk Liverpool.



Dengan hasil ini, Liverpool naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 23 poin. Kemenangan ini juga terasa penting bagi The Reds karena menghidupkan asa mereka untuk merebut puncak klasemen dengan Manchester City. Keduanya kini mengoleksi poin yang sama.





Susunan pemain:



Huddersfield: Jonas Lossl; Matthias Jorgensen, Christopher Schindler, Chris Lowe; Florent Hadergjonaj (Isaac Mbenza 69'), Aaron Mooy, Jonathan Hogg (A.Diakhaby 92'), Philip Billing (Stevie Mounie 72'), Erik Durm; Alex Pritchard; Laurent Depoitre.



Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Andrew Robertson; James Milner (Roberto Firmino 78'), Jordan Henderson (Gini Wijnaldum 45'), Adam Lallana (Fabinho 70'); Mohamed Salah, Daniel Sturridge, Xherdan Shaqiri.





