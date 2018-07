Liverpool Resmi Dapatkan Alisson Becker

Liverpool: Liverpool akhirnya resmi mendapatkan Allison Becker dari AS Roma. Kiper berusia 25 tahun itu pun langsung diikat kontrak jangka panjang oleh The Reds.



Liverpool tak merinci berapa dana yang mereka keluarkan untuk mendapatkan pemain AS Roma itu. Namun, The Reds diyakini membayar mahar senilai 65 juta poundsterling atau setara Rp1,2 triliun untuk sang pemain.

Nominal tersebut membuat Alisson menjadi penjaga gawang termahal di dunia. Ia mengalahkan Gianluigi Buffon saat diboyong Juventus dari AC Parma pada musim panas 2001 dengan harga 53 juta euro atau setara Rp890 miliar.



Penjaga gawang timnas Brasil di Piala Dunia 2018 itu sudah tampil sebanyak 37 kali bersama AS Roma sapanjang musim lalu. Berkat kepiawaiannya, ia berhasil mengantar Gialorossi mencapai semifinal Liga Champions.



Pada Piala Dunia kemarin, Alisson tampil di semua pertandingan bersama timnas Brasil. Sayang, langkah tim Samba terhenti di perempat final setelah disingkirkan Belgia.



Bergabungnya Alisson membuat dua kiper Liverpool, Simon Mignolet dan Loris Karius berada dalam ancaman. Hingga kini, belum dapat diketahui langkah apa yang akan dilakukan manajemen The Reds.