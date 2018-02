Prediksi Arsenal vs Manchester City: Trofi Perdana Josep Guardiola

London: Pertandingan final Piala Liga antara Arsenal kontra Manchester City akan dihelat nanti malam Minggu 25 Februari. Kedua tim sudah mempersiapkan skuat terbaik demi meraih gelar.



Memang, Piala Liga kerap dipandang bukanlah sebuah gelar yang bergengsi. Namun, tetap saja, jika meraih gelar di Piala Liga itu merupakan prestasi yang membanggakan bagi sebuah klub.

Meski dinilai sebagai turnamen "kelas dua", klub-klub yang ikut bermain tampil serius. Maka tak heran, klub besar Liga Primer Inggris juga tampil impresif.

Klik di sini: Empat Bintang Liverpool Hancurkan West Ham

Klik di sini: Milla Tak Keberatan Evan Dimas dan Ilham Udin Absen TC

Partai puncak Piala Liga menjadi representasi klub-klub elite yang ada di Inggris. Ya, Arsenal dan Manchester City merupakan dua klub yang disegani di Inggris. The Gunners dengan nama besar plus pengalamannya di Inggris berpeluang untuk meraih gelar Piala Liga. Namun, jangan lupakan juga, racikan Josep Guardiola di City bisa mengubah situasi sulit menjadi mudah.Berbicara partai puncak, strategi dan rekam jejak tidak melulu menjadi patokan. Sebab, ada sejumlah faktor X yang bisa memengaruhi hasil dari babak final.Apabila melihat dari rekam jejak atau hasil pertandingan terakhir dari kedua klub, terdapat perbedaan. Arsenal boleh dibilang tampil kurang konsisten dalam lima pertandingan terakhir yang mereka lakoni.Lebih detailnya, Arsenal meraih tiga kemenangan dan dua kali kalah. Sedangkan City, mereka tercatat hanya sekali menelan kekalahan dari Wigan di Piala FA. Sisanya, mereka menang tiga kali dan imbang sekali.Sebelum menengok rekam jejak atau head to head pertemuan kedua klub, ada baiknya kita melihat perjuangan Arsenal dan City untuk mencapai babak final.Arsenal mendapatkan tantangan yang berat jika dibandingkan dengan City. Sebab, Tim Meriam London harus berjuang melawan Chelsea pada semifinal. Sebelumnya, Arsenal bertemu West Ham United dan Norwich City.Lalu, City relatif mendapatkan lawan yang lebih mudah. Pada babak semifinal, mereka berhadapan dengan Bristol City. Sebelumnya, The Citizens bertemu Leicester City dan Wolverhampton.Arsenal dan City tercatat saling mengalahkan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada pertemuan pertama tahun lalu, City berhasil menang dengan skor 3-1. Namun, Arsenal sempat mengalahkan City di ajang Piala FA pada April 2017. Terakhir kalinya Arsenal mengalahkan City di pentas Liga Primer Inggris terjadi pada 22 Desember 2015.Akan tetapi, lagi-lagi kesiapan tim tetaplah yang utama untuk menatap babak final nanti. City sudah pasti datang ke Stadion Wembley dengan kepercayaan diri tinggi. Selain memimpin klasemen Liga Primer, City juga punya hasil bagus di Liga Champions. Sedangkan Arsenal, mereka tampil apik di Liga Europa. Jadi, pertandingan nanti bakal berjalan sengit dan menarik.Ajang final Piala Liga menjadi kesempatan untuk Josep Guardiola. Juru taktik yang direkrut dari Bayern Muenchen belum merasakan manisnya gelar juara bersama City.Ya, Guardiola ditunjuk sebagai pelatih dengan ekspektasi bisa mengangkat prestasi City. Namun, pada musim pertama melatih, tampaknya sulit bagi Guardiola untuk mengimbangi permainan cepat yang kerap diperagakan oleh klub-klub Inggris.Memasuki musim kedua, Guardiola bangkit. Bahkan, City bisa dibilang sudah hampir pasti juara Liga Primer Inggris musim ini. Itu karena mereka terpaut 15 poin dari posisi kedua yang ditempati Liverpool.Guardiola bahkan masih bisa merebut satu trofi di pentas Liga Champions. Sebab, mereka sudah lolos ke 16 besar dan meraih kemenangan atas Basel pada leg pertama.Kini, tampaknya Guardiola ingin memanfaatkan momentum yang sudah ada di depan mata. Jika berhasil meraih gelar Piala Liga, maka untuk Liga Primer Inggris dan Liga Champions City bisa tampil lebih fokus.Ospina, Monreal, Mustafi, Chambers, Bellerin, Oezil, Mkhitaryan, Elneny, Iwobi, Niles, WelbeckMoraes, Danilo, Laporte, Stones, Silva, Fernandinho, Delph, Guendogan, Sane, Bernardo Silva, Aguero5/11/2017: Manchester City 3 - 1 Arsenal23/4/2017: Arsenal 2 - 1 Manchester City2/4/2017: Arsenal 2 - 2 Manchester City18/12/2016: Manchester City 2 - 1 Arsenal7/8/2016: Arsenal 3 - 2 Manchester City8/5/2016: Manchester City 2 - 2 Arsenal: Arsenal 40 -(FIR)