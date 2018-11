Demi Gelar, Chelsea Wajib Tingkatkan Pertahanan

London: Manajer Chelsea, Maurizio Sarri, mengingatkan timnya untuk memperbaiki kualitas pertahanan jika ingin meraih gelar musim ini. Meski performa The Blues terbilang stabil, penampilan timnya ketika bertahan masih menjadi isu bagi Sarri.



"Saya sangat senang dengan hasil pertandingan dan para pemain saya, tapi saya tahu kami perlu berkembang lagi di lapangan," kata Sarri kepada Sky Sports.

Baca juga: Cetak Hattrick, Mertens Pecahkan Rekor Bersama Napoli



"Kami memiliki kualitas, kualitas teknik, dan kami harus memperbaiki fase bertahan, jika tidak maka kita bukan tim yang solid. Jika anda bukan tim yang solid, sulit untuk mencapai target," tambahnya.



"Ketika saya mengatakan fase bertahan, saya tidak hanya berbicara tentang lini belakang. Saya berbicara tentang semua tim karena sangat penting bagi kami untuk bertahan mulai dari area pertahanan lawan," tandasnya.



Baca juga: Bantai Empoli, Napoli Malah Disemprot Ancelotti



Sarri memulai debutnya di Liga Primer Inggris dengan baik. Mantan pelatih Empoli itu membawa The Roman Empire menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 24 angka dari 10 laga.



The Blues tertinggal dua angka dari Manchester City di puncak klasemen dan Liverpool di peringkat kedua. The Sky Blues dan The Reds saat ini memiliki poin yang sama, yaitu 26, tapi City unggul selisih gol atas Liverpool.



Video: Saddil Ramdani Terjerat Kasus Penganiayaan