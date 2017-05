Data & Fakta Kemenangan Chelsea atas Middlesbrough

Metrotvnews.com, London: Chelsea berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-35 Liga Primer Inggris atas Middlesbrough, Selasa 9 Mei dini hari. Kemenangan 3-0 The Blues di Stamford Bridge itu disumbangkan oleh Diego Costa, Marcos Alonso, dan Nemanja Matic.



Kemenangan itu pun membuat Chelsea tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk merengkuh gelar liga musim ini. Sebaliknya, kekalahan atas Chelsea membuat The Boro dipastikan harus kembali mengalami degradasi dari Liga Primer.

Sejumlah data dan fakta dibalik laga tersebut pun menjadi hal yang menarik untuk disimak. Seperti rekor kemenangan kandang yang melengkapi kesuksesan Chelsea, serta torehan buruk Middlesbrough yang menjadi tim langganan degradasi.Berikut diantaranya:- Gol Diego Costa ke gawang Middlesbrough membuatnya kini telah mengoleksi 20 gol di Liga Primer. Menjadikannya pemain ketiga Chelsea yang berhasil mencetak 20 gol dalam semusim selain Jimmy Floyd Hasselbaink dan Didier Drogba.- Gol pertama Chelsea yang dicetak Costa pun membuatnya kini menjadi pemain yang paling sering mencetak gol pembuka musim ini. Total, Costa telah tujuh kali mencetak gol pembuka bagi The Blues, melebihi pemain lain di Liga Primer musim ini.- Nemanja Matic mengakhiri paceklik golnya bersama Chelsea musim ini. Satu golnya ke gawang The Boro membuat gelandang Serbia itu telah mencetak dua gol sejauh ini bagi Chelsea setelah 36 laga.- Cesc Fabregas telah mengemas 10 assist lebih yang berbuah gol dari enam musim berbeda di Liga Primer.- Kemenangan atas Middlesbrough membuat Chelsea menjadi tim ketiga di Liga Primer Inggris yang telah mengangongi 300 kali kemenangan kandang. Dua tim sebelumnya yang telah terlebih dahulu mencapai kemenangan kandang ke-300 adalah Manchester United (347 kali) dan Arsenal (306 kali).- Tak ada tim seburuk Middlesbrough yang telah menjadi langganan degradasi dalam sejarah Liga Primer. Degradasi yang dialami The Boro musim ini membuat mereka tercatat telah empat kali merasakan terlempar dari kompetisi tertinggi Negeri Ratu Elizabeth tersebut.- Middlesbrough tercatat telah tujuh kali gagal mencetak gol ke gawang Chelsea saat melawat ke Stamford Bridge. Terahkhir kali The Boro berhasil membobol gawang Chelsea di Stamford Bridge terjadi pada Septembeer 2001 silam oleh gol Alen Boksic.(REN)