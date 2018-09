Giroud Dukung Gary Cahill Bertahan di Chelsea

London: Penyerang Prancis, Olivier Giroud, berharap Gary Cahill tetap bertahan di Chelsea. Dukungan ini tak lepas kondisi Cahill yang minim dimainkan oleh manajer anyar Chelsea, Maurizio Sarri, musim ini.



Sarri menjadikan duet David Luiz dan Antonio Rudiger sebagai opsi pertamanya di jantung pertahanan. Sementara dua pemain muda Andreas

Christensen dan Ethan Ampadu juga memiliki etos kerja yang bagus dan menuntut kesempatan bermain.

Cahill yang frustrasi sempat menyiratkan keinginannya untuk meninggalkan Stamford Bridge beberapa hari lalu. Cahill sendiri menyisakan kontrak yang akan habis pada akhir musim ini.



Klik di sini: Prediksi Indonesia U-19 vs Tiongkok: Rapatkan Pertahanan demi Hasil Maksimal



Sebelumnya, Cahill memiliki peran utama pada komposisi tiga bek racikan manajer Antonio Conte ketika klub itu saat menjuarai Liga Primer Inggris dan Piala FA dua musim lalu. Namun Sarri tidak tertarik menggunakan pemain berusia 32 tahun ini dalam skema empat bek.



Pemain internasional Inggris itu akhirnya mencatatkan penampilan pertamanya musim ini saat The Blues berhadapan dengan West Ham United. Namun hal itu terjadi karena Rudiger harus ditarik keluar lapangan karena cedera pangkal paha.



Giroud yang pernah berada dalam situasi serupa seperti Cahill saat masih

membela Arsenal, memiliki simpati terhadap rekannya itu.



"Kami memiliki banyak pemain bagus yang dapat masuk tim inti. Masalahnya adalah kami memiliki empat-lima bek tengah dan pelatih telah membuat pilihan," kata Giroud seperti dikutip Evening Standard.



"Gary tidak berada dalam posisi yang bagus karena ini berat untuk dia, ia tidak banyak bermain. Saya paham bahwa ia ingin lebih banyak bermain. Pada satu fase saya pun seperti itu dan saya tidak menyukainya. Sebagai pemain, kami gembira ketika kami berada di lapangan."



Cahill berpeluang dimainkan sejak awal saat melawan Liverpool di pertandingan Piala Liga Inggris pada Kamis 27 September di Anfield, sebab Rudiger masih absen berlatih karena cedera.



Video: PT LIB Serahkan Hasil Evaluasi Laga Persib Vs Persija ke PSSI







(FIR)