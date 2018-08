Inggris Berencana Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2030

Kurang dari sebulan lagi, Serie A akan kembali menyuguhkan sepak bola indah khas Italia. Banyak pertandingan seru yang bakal tersaji pada tanggal 19 Agustus 2018 mendatang, salah satu yang dinanti tentu saja debut Cristiano Ronaldo bersama Juventus. Selain itu, partai tak kalah menarik juga akan terjadi kala Lazio harus langsung menghadapi lawan berat, Napoli. Lalu ada pula Parma yang berupaya meraih poin pertama setelah kembali ke Serie A saat menjamu Udinese. #seriea #italy #italia

