Emre Can Bantah Kabar Hoaks Kepindahannya dari Liverpool

Liverpool: Emre Can membantah kabar hoaks soal kepindahannya dari Liverpool. Can menegaskan jika ia tidak berniat hengkang dari Anfield musim panas nanti.



Gelandang asal Jerman itu memang tengah dikabarkan mencari klub besar musim depan. Apalagi, kontra Can bersama Liverpool akan segera berakhir di pengujung musim.

Juventus menjadi klub yang sangat dikaitkan dengan pemain 24 tahun tersebut. Namun, kabar miring itu segera ditepis Can dan menegaskan ia tak pernah berkomentar soal kabar burung kepindahannya musim depan.

"Saya baru saja pulang dari tugas internasional bersama Timnas Jerman, dan saya sedang berusaha memulihkan cedera," ujar Can di akun Instagramnya."Banyak cerita menarik tentang saya di media. Saya tak lama lagi akan mengomentari semua cerita ataupun rumor palsu itu. Saya sedang menatap ke depan untuk segera kembali bermain," sambungnya.Emre Can memang sedang mengalami cedera punggung yang didapatnya saat Liverpool menghadapi Watfort di Liga Primer Inggris 18 Maret lalu. Pelatih Juergen Klopp masih belum memutuskan apakah akan memainkan Can saat The Reds menghadapi Crystal Palace akhir pekan nanti. (Sportsmole)(REN)