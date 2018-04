Salah Sindir 'Gol Kedua' Harry Kane ke Gawang Stoke

Liverpool: Mohamed Salah terkejut dengan keputusan Premier League’s Goal Accreditation Appeals Panel yang menganggap Harry Kane sebagai pencetak gol kedua Tottenham Hotspur ke gawang Stoke City. Lewat akun Twitter-nya, Salah melontarkan sindirannya.



Kedua pemain tengah bersaing menjadi pencetak gol terbanyak Liga Primer Inggris 2017--2018. Salah masih unggul dengan 29 gol, sementara Kane berada tepat di bawahnya dengan lesakan 25 gol.

Selama beberapa hari setelah laga Tottenham kontra Stoke yang berakhir dengan skor 2-1, FA menilai Christian Eriksen sebagai pencetak gol kedua yang sah. Namun, badan akreditasi Liga Inggris menganggap Kane sebagai pemain terakhir yang menyentuh bola.



Here is the amazing leaping header Harry Kane makes to 'Score' for Tottenham against Stoke City ???????? pic.twitter.com/3WZUryVnUU