Mohamed Salah Dapat Hadiah Tanah di Mekah

Liverpool: Mohamed Salah akan mendapatkan hadiah tanah di Mekah, Arab Saudi. Hadiah tersebut akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi berkat prestasi yang dibuat Salah bersama Liverpool.



Pemain asal Mesir itu belum lama dianugerahi penghargaan PFA Player of the Year berkat penampilan apiknya di Liga Primer Inggris. Belum lagi, Salah menjadi menjadi pahlwan di Liga Champions, setelah membantu Liverpool menang 5-2 pada leg pertama semifinal kontra AS Roma dini hari lalu.

Prestasi itu pun membawa dampak bagus bagi perkembangan Islam di Eropa khususnya Inggris. Hal itu yang membuat pemerintah Arab Saudi berencana memberikan sebidang tanah di kota suci umat Muslim tersebut.

"Ada beberapa pilihan dan itu akan ditentukan oleh Mohamed Salah dan sistem di Saudi. Ia akan diberikan sebidang tanah di Mekah di sekitar Masjidil Haram. Pilihan lainnya adalah dibangunkan masjid di atas tanahnya," ujar wakil Wali Kota salah satu wilayah di Mekkah, Fahd Al-Rowky dilansir dari Egypt Independent.Salah dianggap berperan sukses merepresentasikan dirinya sebagai duta umat Muslim di Eropa. Bahkan, ia dianggap menjadi pembawa pesan Islam yang luar biasa saat membuat penggemar Liverpool menyanyikan chant yang di dalam salah satu liriknya berbunyi "Dan jika itu cukup baik bagimu, saya akan menjadi Muslim juga."Sosok pemain 25 tahun itu pun mendorong salah satu restoran Lebanon di Liverpool akan memberikan makanan gratis saat bulan Ramadan nanti. Restoran itu mengumumkan akan memberikan Falafel (makanan khas Timur Tengah terbuat dari kacang-kacangan) untuk setiap gol yang dicetak Salah.(REN)