Pecundangi Boro, Chelsea Butuh Satu Kemenangan Lagi

Metrotvnews.com, London: Chelsea sukses mempecundangi Middlesbrough pada pekan ke-36 Liga Primer Inggris, Selasa 9 Mei. The Blues membantai The Boro 3-0 di Stamford Bridge yang membuat mereka membutuhkan satu kemenangan lagi untuk merebut gelar liga musim ini.



Walau tanpa diperkuat N'Golo Kante, Chelsea langsung tampil menekan sejak menit awal. Marcos Alonso nyaris membuat The Blues unggul cepat andai sepakan first-time hasil umpan Cesc Fabreagas tak mampu ditepis kiper Boro, Brad Guzan.

Gol yang ditunggu pun akhirnya hadir menit ke-23 melalui Diego Costa yang tak terkawal di kotak penalti. Diawali kembali oleh umpan Fabregas, pertahanan Boro yang lengah membuat Costa tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Guzan yang dengan tenang menceploskan bola ke gawang.Alonso akhirnya benar-benar mencetak gol bagi Chelsea saat laga memasuki menit ke-30, sekaligus menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Umpan terobosan Cesar Azpilicueta mampu digapai Alonso di sisi kiri yang membobol gawang Boro dari sudut sempit.Tim tamu yang terus terkurung pun tak mampu membuat peluang matang sepanjang babak pertama. Keunggulan 2-0 bagi Chelsea akhirnya bertahan hingga turun minum.Babak kedua baru bergulir, The Blues hampir mendapatkan gol ketiga mereka lewat kan Pedro Rodriguez. Sayang, tembakan Pedro masih bisa digagalkan mistar gawang Boro.Chelsea akhirnya memantapkan kemenangan menjadi 3-0 saat memasuki menit ke-65. Nemanja Matic yang ikut membantu penyerangan berhasil menguasai dengan baik umpan Fabregas dan langsung menaklukkan Guzan dari jarak dekat.Skor 3-0 bagi kemenangan Chelsea pun bertahan hingga peluit akhir. Hasil ini kian memantapkan Chelsea di puncak klasemen dengan 84 poin, dan tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi kontra West Bromwich Albion akhir pekan nanti untuk memastikan gelar liga musim ini.Sementara, nahas bagi The Boro yang harus menelan kenyataan pahit terdepak dari Liga Primer. Kekalahan tersebut membuat Middlesbrough kini bercokol di posisi ke-19 dengan 28 poin. Dua laga tersisa pun tak akan menyelamatkan Boro dari degradasi walau berakhir dengan kemenangan.: Courtois; Azpilicueta, Luiz (Terry 84'), Cahill; Moses, Fabregas, Matic, Alonso; Pedro (Chalobah 81'), Hazard (Willian 72'), Costa: Guzan; Fabio, Chambers, Gibson, Friend; De Roon, Clayton, Forshaw (Leadbitter 56'), Traore (Bamford 57'), Downing, Negredo (Gestede 83')(REN)