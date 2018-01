Ini Nilai Transfer Sturridge untuk Inter

Milan: Liverpool sudah mematok nilai transfer Daniel Sturridge. Menurut Sportitalia, The Reds bersedia melepas striker asal Inggris tersebut jika Inter ingin membelinya dengan nilai transfer sekitar 21 juta euro atau setara Rp346 miliar.



Sturridge memang kerap dikabarkan diincar Inter pada bursa transfer Januari 2018. Pihak La Baneamata ingin memboyong pemain berusia 28 tahun tersebut dengan status pinjaman.

Sturridge dikabarkan bersedia bergabung dengan I Nerazzurri karena ingin mendapatkan banyak jatah bermain guna masuk skuat Inggris di Piala Dunia 2018. Maklum, mantan striker Chelsea itu jarang mendapatkan kesempatan tampil bersama Liverpool. Terutama pada musim ini. Total, ia baru mengoleksi 14 penampilan di seluruh kompetisi.



Namun, Liverpool dikabarkan tidak ingin melepas Sturridge dengan status pinjaman kepada Inter. Awalnya, mereka dikabarkan hanya akan melepas sang pemain jika The Reds mau membayar nilai transfer Sturridge sebesar 40 juta euro atau setara Rp660 miliar.



Akan tetapi, menurut Sportitalia, jumlah tersebut bukan nilai transfer sebetulnya yang diinginkan Liverpool. The Reds dikabarkan hanya meminta sebesar 20 juta euro kepada Inter untuk membayar transfer Sturridge.



Sturridge bergabung dengan Liverpool pada musim 2012--2013. Selama lima setengah musim, ia sudah mengoleksi 63 gol dari 133 penampilannya di seluruh kompetisi. (Football Italia)





