Hazard Pesimistis dengan Peran Barunya di Chelsea

London: Eden Hazard mulai pesimistis dengan peran barunya di Chelsea. Bintang Belgia tersebut kerap dipasang sebagai "False Nine" pada beberapa pertandingan terakhir The Blues.



Sang pelatih, Antonio Conte, memplot Hazard untuk memimpin barisan depan, termasuk saat menelan kekalahan 0-1 dari Manchester City, Minggu 4 Maret malam. Peran tersebut rupanya kurang sesuai dengan karakter permainan Hazard.

Ia pun sebelumnya telah meminta untuk bermain sebagai pemain sayap jelang laga kontra City. Namun, Conte tetap ngotot memasangnya sejak menit awal di lini depan yang dibantu pergerakan dari sayap oleh Willian dan Pedro Rodriguez.



"Saya tidak tahu (sampai kapan berperan sebagai False Nine). Ketika pelatih memerankan saya di depan, saya mencoba memberikan segalanya," tutur pemain 27 tahun itu.

"Bagi saya pribadi, sulit untuk bermain bagus saat Anda hanya menyentuh bola sebanyak tiga kali. Saya pikir saat kami memiliki bola, seharusnya kami lakukan dengan baik, tapi kami membuat keputusan buruk," sambungnya.Peran "False Nine" yang dijalani Hazard memang sempat berfungsi saat berjumpa Barcelona di leg pertama babak 16-besar Liga Champions, 21 Februari lalu. Saat itu, The Blues mampu meredam perlawanan Azulgrana dengan skor imbang 1-1 di Stamford Bridge.Namun, pada laga itu Hazard memang tampil kurang bertaji seperti biasanya. Berbeda saat ia kembali menempati posisi sayap saat menghadapi Manchester United empat hari setelahnya.Hazard mampu tampil ciamik dan berperan penting memberikan umpan untuk gol Willian di Old Trafford. Sayang, Chelsea harus keok 1-2 pada laga itu setelah gol Alvaro Morata jelang laga bubar dianulir wasit karena dianggap offside.(REN)