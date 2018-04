Syarat Ancelotti untuk Arsenal

London: Arsenal dikabarkan sudah menyiapkan sejumlah kandidat pengganti Arsene Wenger untuk musim 2018--2019. Salah satu kandidat mereka adalah Carlo Ancelotti.



Ancelotti gembira bisa dijadikan salah satu kandidat pengganti Wenger pada musim depan. Ia pun mengaku akan mempertimbangkan andai mendapat tawaran The Gunners.

"The Gunners tahu masa depan mereka sendiri. Jika mereka melibatkan saya, saya senang dari sudut pandang profesional. Tetapi, pada saat ini, tidak ada yang lain," ujar Ancelotti.



"Masa depan saya bergantung pada peluang dan proyek yang ditawarkan kepada saya. Bukan bergantung pada saya," sambungnya.



"Jika saya menemukan kesempatan yang bagus, proyek yang tepat, saya akan senang untuk melanjutkan karier saya," tutur Ancelotti.



Wenger tidak akan lagi melatih Arsenal pada musim depan. Sebab, ia memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih The Gunners pada akhir musim ini.



Keputusan Wenger mengejutkan. Mengingat, sang pelatih sebetulnya masih memiliki sisa kontrak bersama Arsenal hingga akhir musim 2018--2019.



Entah apa yang menjadi penyebab Wenger mundur sebagai pelatih. Namun, prestasi merosot The Gunners pada musim ini diindikasikan menjadi salah satu faktornya.



Musim ini, Wenger memang gagal memberikan gelar Arsenal di tiga ajang domestik. Di antaranya adalah Liga Primer Inggris, Piala FA, dan Piala Liga Inggris. Selain itu, ia juga gagal membawa Arsenal lolos dari penyisihan grup Liga Champions. (Soccerway)





