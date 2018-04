Salah Tidak Dijual Berapa pun Harganya

Liverpool: Kubu Liverpool telah menegaskan Mohamed Salah tidak akan dijual berapa pun harganya. The Reds mengeluarkan pernyataan itu usai Real Madrid terus berupaya mendatangkan Salah musim panas ini.



Los Blancos menegaskan siap membuat rekor transfer baru demi bisa mendaratkan pemain asal Mesir itu. Raksasa Spanyol kian kepincut setelah Salah terus menunjukkan grafik permainan meningkat.

Sejak didatangkan dari AS Roma musim panas lalu, ia sudah mengoleksi total 43 gol di semua kompetisi. Statistik itu membuat Madrid yang berencan merombak skuat mereka musim depan menyertakan nama Salah di daftar pembelian teratas.

Menurut Daily Mail, Madrid setidaknya harus meyiapkan mahar 200 juta poundsterling (Rp3,8 triliun) untuk menebus Salah. Jumlah yang sama saat Paris Saint-Germain memboyong Neymar da Silva Junior dari Barcelona.Namun, uang tersebut dilaporkan tak akan menggoyahkan keputusan Liverpool. The Reds tetap ingin mempertahankan pemain yang baru saja meraih gelar PFA Player of the Year tersebut.Pemain 25 tahun itu kini masih terikat kontrak hingga empat tahun ke depan. Dalam kontraknya tersebut, Salah menerima gaji 90 ribu poundsterling (Rp1,7 miliar) per pekan dari Liverpool. (Sportsmole)(REN)