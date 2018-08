Merasa Disudutkan, Mourinho Tinggalkan Konferensi Pers

Manchester: Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, meninggalkan ruang konferensi pers secara tiba-tiba. Pelatih asal Portugal itu jengah lantaran merasa disudutkan oleh jurnalis yang hadir.



Kejadian ini terjadi dalam konferensi pers pasca laga Manchester United kontra Tottenham Hotspur. Dalam laga yang dihelat di Old Trafford, The Red Devils menyerah dengan skor telak 0-3 dari The Lilywhites.

"Berapa hasilnya? 3-0. Anda tahu apa artinya ini (sambil mengacungkan tiga jari)? 3-0, tapi ini juga berarti tiga Liga Primer, dan saya memenangkan tiga Liga Primer, lebih dari 19 manajer lain. Tiga untuk saya dan dua untuk mereka," kata Mourinho sambil meninggalkan ruangan.



Nasib pelatih berusia 55 tahun itu berada di ujung tanduk. Selain karena hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa laga terakhir sejak musim lalu, ia dikabarkan berselisih dengan direktur dan beberapa pemain, termasuk Paul Pogba.



Mourinho gagal mempersembahkan kemenangan bagi The Red Devils dalam dua pertandingan terakhir. Mereka takluk secara mengejutkan dari Brighton & Hove Albion. Total, dalam dua laga tersebut gawang David De Gea sudah kebobolan enam gol.



Kekalahan atas Spurs sekaligus mengakhiri catatan apik MU yang sebelumnya tidak pernah kalah dari Spurs di Old Trafford dalam empat tahun terakhir.



