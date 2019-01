City Bantai Burton, Guardiola Sesumbar

Pelatih Manchester City Josep "Pep" Guardiola merasa timnya tidak perlu bekerja keras lagi untuk lolos ke final Piala Liga Inggris 2018--2019. Mengingat, The Citizens berhasil meraih kemenangan besar atas Burton Albion pada leg pertama semifinal.



Manchester: Manchester City meraih kemenangan besar saat menjamu Burton Albion pada leg pertama babak semifinal Piala Liga Inggris 2018--2019, Jumat 10 Januari. Tanpa ampun, The Citizens menghajar tim tamu dengan skor 9-0.

Nada sukacita pun diungkapkan pelatih City Josep "Pep" Guardiola melihat kemenangan tersebut. Ia sudah sangat optimistis Sky Blue lolos ke babak final.



"Kami sudah lolos ke final. Tentu saja, kami harus memainkan leg kedua dan kami akan menganggapnya serius. Selamat untuk Burton sudah melangkah sejauh ini di turnamen. Mereka mengalahkan tim-tim Liga Primer Inggris dan pantas berada di sini," ujar Guardiola.



"Sangat penting untuk mengambil keuntungan. Kami tidak berharap mencetak banyak gol. Tetapi, ini bagus karena membawa kami lolos ke final. Setiap pertandingan penting. Itu sebabnya, kami puas kembali ke Wembley di final," tambahnya.



Kans City lolos ke babak final terbuka lebar. Mereka hanya butuh hasil imbang saat bertandang ke markas Burton pada leg kedua, untuk mengamankan tiket final.



Selanjutnya, City dijadwalkan menghadapi Wolverhampton pada matchday ke-22 Liga Primer Inggris 2018--2019, 15 Januari. (Four Four Two)





