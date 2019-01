Prediksi Man City vs Liverpool: Penegasan Mental Juara The Reds

Liverpool punya asa untuk meraih kemenangan saat menghadapi Manchester City demi memperbesar kans mereka meraih gelar Liga Primer Inggris 2018--2019.



Jakarta: Laga besar akan tersaji pada matchday ke-21 Liga Primer Inggris 2018--2019, Jumat 4 Januari dini hari WIB. Dua tim besar seperti Manchester City dan Liverpool akan saling bentrok guna membuktikan sebagai yang terbaik dan pantas meraih gelar liga musim ini.

Jika melihat situasi terkini, Liverpool diunggulkan meraih kemenangan pada laga nanti. Sebab, The Reds dalam performa meyakinkan pada musim ini.



Catatan tidak terkalahkan dalam 20 pertandingan Liga Inggris musim ini menjadi bukti sahih betapa impresif penampilan Liverpool. Jika dirinci lagi, tim besutan Juergen Klopp tersebut sudah menorehkan 17 kemenangan dan hanya menuai imbang sebanyak tiga kali. Berkat hasil-hasil positif itu pula, Liverpool berhasil memimpin puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 54 poin.

Situasi tersebut mungkin tidak akan disangka-sangka publik. Sebab, banyak pihak yang memprediksi liga akan kembali didominasi City pada musim ini.Namun, fakta berkata lain. Alih-alih bakal mendominasi liga hingga paruh pertama musim berakhir, Sky Blue justru harus tercecer di posisi ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 47 poin. Mereka terpaut tujuh poin dari Liverpool.Penampilan kurang meyakinkan dalam tiga pertandingan terakhir menjadi penyebab keruntuhan City pada musim ini. Mereka tercatat harus menelan dua kekalahan dan hanya memenangkan satu pertandingan dari total pertandingan tersebut.Kubu Liverpool mungkin juga akan semakin percaya diri menatap laga nanti jika melihat rekor pertemuan mereka dalam enam laga terakhir. Sebab, The Reds sukses mengalahkan City sebanyak tiga kali. Sisanya, mereka hanya kalah sekali dan menuai imbang dua kali dari The Citizens.Akan tetapi, kubu Liverpool tidak boleh jemawa. Sebab, ada hal yang harus diwaspadai City pada laga nanti.Saat ini, moril para pemain City sudah bangkit lantaran mampu menuai kemenangan kala bertandang ke markas Southampton pada pekan ke-20, 30 Desember. Pada laga tersebut, City mampu menuai kemenangan dengan skor 3-1.Apalagi, sejumlah pemain andalan City dalam kondisi fit. Di antaranya adalah Sergio Aguero, Leroy Sane, Raheem Sterling, David Silva dan Fernandinho.Keempat pemain tersebut berhasil membantu The Citizens meraih kemenangan saat menghadapi Southampton. Khususnya Aguero dan Silva. Kedua pemain itu juga turut menyumbang gol pada laga tersebut.: Ederson, Aymeric Laporte, Vincent Kompany, John Stones, Kyle Walker, David Silva, Fernandinho, Bernardo Silva, Leroy Sane, Sergio Aguero, Raheem Sterling.: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Naby Keita, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.7/10/2018: Liverpool 0-0 Manchester City11/4/2018: Manchester City 1-2 Liverpool5/4/2018: Liverpool 3-0 Manchester City14/1/2018: Liverpool 4-3 Manchester City9/9/2017: Manchester City 5-0 Liverpool19/3/2017: Manchester City 1-1 Liverpool: Manchester City (45) - (55) Liverpool(ASM)