Liverpool Rilis Jersey Anyar Musim Depan Bergaya Neoklasik

Metrotvnews.com, Liverpool: Kubu Liverpool telah merilis jersey anyar untuk digunakan musim depan. Jersey kandang bergaya neoklasik untuk musim 2017--2018 itu sekaligus menandai hari jadi Liverpool yang ke-125 tahun.



Tak ada banyak perubahan terjadi pada kostum kandang Liverpool musim depan tersebut. Demi menonjolkan sisi klasik dan sejarah klub, jersey tersebut pun dibuat simpel dengan warna merah kebanggan Liverpool yang dihiasi guratan garis tipis.

New kit looking sharp! @LFC launches it's new 2017-18 home kit celebrating it's125th anniversary year. Proud to be a sponsor. #PureLFC #LFC pic.twitter.com/KL2wcLjzMV