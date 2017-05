Liverpool Selangkah Lagi Dapatkan Mantan Bek MU

Metrotvnews.com, Liverpool: Kubu Liverpool kabarnya selangkah lagi mendapatkan mantan bek Manchester United, Michael Keane. The Reds telah menemui kata sepakat dengan Burnley yang kini memiliki pemain 24 tahun tersebut.



Pelatih Liverpool Juergen Klopp telah lama mengamati penampilan Keane bersama Burnley. Keane memang menjadi pilihan utama lini belakang Burnley setelah resmi dimiliki The Clarets pada 2015 lalu.

Menurut Mirror, Liverpool sepakat dengan harga yang ditawarkan Burnley sebesar 25 juta Poundsterling (Rp ) untuk menebus Keane. The Reds bahkan dikabarkan telah menyetujui sejumlah persyaratan pribadi dengan sang pemain.Namun, Keane kabarnya masih akan menunggu nasib Liverpool terlebih dahulu hingga akhir musim di Liga Primer Inggris. Ia akan berantusias bergabung dengan The Reds jika klub yang bermarkas di Anfield itu mampu mempertahankan peringkat ketiga demi lolos ke Liga Champions.Tetapi Liverpool harus waspada jika kesempatan mendatangkan Keane tak ingin berujung kegagalan. Pasalnya, Manchester United yang menjadi klub tempat awal karier Keane siap memulangkannya ke Old Trafford.Tak hanya MU, Keane juga saat ini menjadi incaran Everton dan Tottenham Hotspur pada musim panas nanti. Keane sendiri baru saja mendapatkan penghargaan PFA Young Player of the Year musim ini yang membuatnya kian banyak diminati klub besar. (Mirror)(REN)