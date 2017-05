Chelsea Catat Rekor Klub Ketiga dengan Kemenangan Kandang Terbanyak di Liga

Metrotvnews.com, London: Kemenangan 3-0 Chelsea atas Middlesbrough, Selasa 9 Mei, tak hanya membuat mereka tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjuarai gelar Liga Primer Inggris musim ini. Hasil positif di Stamford Bridge tersebut membuat The Blues kini mencatatkan rekor menjadi klub ketiga di Liga Primer dengan meraih kemenangan kandang terbanyak.



Ya, kemenangan tersebut membuat Chelsea kini mencatatkan kemenangan kandang ke-300 sepanjang sejarah mereka bertanding di Stamford Bridge. Catatan itu menyamai rekor yang sebelumnya telah didapat Manchester United dan Arsenal yang kini telah bertambah menjadi 347 bagi MU dan 306 untuk The Gunners.

300 – Chelsea have become the third club to win 300 @premierleague home games, after Man Utd (347) and Arsenal (306). Empire. pic.twitter.com/CAhKJdW0rc