Data dan Fakta Usai Liverpool Ditahan Soton

Metrotvnews.com, Liverpool: Liverpool harus puas berbagi angka dengan Southampton pada pekan ke-36 Liga Primer Inggris, Minggu 7 Mei. The Reds hanya bermain imbang 0-0 melawan The Saints di depan pendukung sendiri di Stadion Old Trafford.



Hasil itu tentu kurang memuaskan bagi anak asuh Brendan Rodgers. Pasalnya, meski kembali menyalip Manchester City di posisi ketiga, City dan rival sekotanya Manchester United masih memiliki peluang kembali membalap Liverpool, karena masih menyimpan pertandingan yang belum dimainkan.

Sejumlah data dan fakta menarik pun tersaji di balik kegagalan Liverpool memetik poin penuh dari Soton. Mulai dari rekor pribadi Juergen Klopp dan James Milner, hingga catatan Soton yang kurang memuaskan saat tandang ke Anfield.- Juergen Klopp mampu menyamai catatan Brendan Rodgers dalam 65 pertandingan memimpin Liverpool. Klopp dan Rodgers sama-sama mengantongi 33 kemenangan, 18 kali imbang, dan 14 kekalahan.- Southampton sejauh ini baru sekali meraih kemenangan di Anfield dari lima lawatannya di Liga Primer. The Saints kini hanya mampu meraih dua hasil imbang dan tiga kali kalah oleh The Reds.- James Milner untuk pertama kalinya gagal menuntaskan tugasnya sebagai algojo penalti setelah sepakannya ditahan Fraser Forster. Terakhir kali Milner gagal mengeksekusi penalti di Liga Primer pada November 2009 lalu saat ia bermain bagi Aston Villa melawan Bolton Wanderers.- Hasil imbang kontra Soton membuat Liverpool telah tercatat dua kali meraih hasil imbang 0-0 kandang dan tandang melawan musuh yang sama di Liga Primer sejak musim 2008--2009 lalu. Kala itu, The Reds dua kali bermain imbang 0-0 di kandang dan tandang dengan Stoke City.- Liverpool tercatat telah melepaskan 32 tembakan ke gawang Southampton di Liga Primer musim ini. Namun, catatan itu tentu sangat mengecewakan, karena dari 32 tembakan The Reds tak satu pun berbuah gol ke gawang Soton.(REN)