Pukul Penggawa Stoke, Mo Salah Terancam Sanksi

Liverpool: Kubu Liverpool sedang was-was setelah Mohamed Salah terancam sanksi larangan tampil dua pertandingan. Penyebabnya, bintang The Reds itu ketahuan memukul penggawa Stoke City, Bruno Martins Indi.



Insiden itu terjadi saat Liverpool ditahan imbang 0-0 Stoke City pada pekan ke-36 Liga Primer Inggris, Sabtu 28 April. Salah yang saat ini menjadi top skorer dengan 31 gol frustrasi karena kerap mendapat pengawalan ketat.

Mohamed Salah attempting to punch Bruno Martins-Indi earlier. Wonder if the @FA will do something about this.. ???? pic.twitter.com/CwXnYaaRpG