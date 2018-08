Doa Oezil untuk Korban Gempa Bumi di Lombok

London: Gelandang Arsenal, Mesut Oezil, memberikan doanya untuk para korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi pada Minggu 5 Agustus. Hal itu ia sampaikan lewat cuitan di akun Twitter resminya.



Seperti diketahui, gempa bumi berkekuatan 7,0 skala richter mengguncang Indonesia bagian tengah tersebut. Bencana alam tersebut tercatat telah memakan korban hingga 98 orang dengan dua di antaranya di Bali hingga Senin 6 Agustus.

Korban luka-luka dilaporkan mencapai 236 orang pada kemarin sore. Sementara itu, untuk jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 200 ribu jiwa.

Dari cuitannya tersebut, Oezil terlihat sangat simpatik pada Indonesia. Sebab, playmaker asal Jerman itu juga merasa mendapat banyak dukungan dari para fan di tanah air.



Shocked and sad to hear about the new earth quake in Indonesia where I have always been getting so much support from. Including you beautiful people into my prayers ???????? pic.twitter.com/yhg8XvPLvd