Chelsea Tunda Kepergian Fabregas

Meski telah tersisih dari skuat utama Chelsea. Namun The Blues ingin mencari pengganti Fabregas terlebih dahulu.



London: Kubu Chelsea masih akan menunda kepergian Cesc Fabegras. Meski ia telah tersisih dari skuat utama Chelsea sejak kedatangan pelatih Maurizio Sarri.

Fabregas lebih sering mengisi bangku cadangan The Blues musim ini dan baru tampil enam pertandingan di ajang Liga Primer Inggris. Membat gelandang asal Spanyol tersebut menjadi salah satu pemain yang akan dicoret dari skuat The Blues.



Namun manajemen masih enggan melepas pemain 31 tahun tersebut. Chelsea ingin terlebih dahulu mencari pengganti slot gelandang yang akan ditinggalkan Fabregas.



Padahal, setelah mengumumkan akan melepas Fabregas, Chelsea telah banyak mendapatkan penawaran. Calciomercato melaporkan AS Monaco tertarik mendatangkannya musim panas nanti.



Jawara Ligue 1 Prancis tersebut telah melayangkan penawaran senilai 10 juta euro (Rp162 miliar) kepada Chelsea. Bahkan Monaco juga telah mempersiapkan kontrak berdurasi lima tahun untuk sang pemain.



Selain Monaco, Fabregas juga dikabarkan tengah diminati AC Milan. Namun, belum ada penawaran resmi yang dilayangkan Rossoneri kepada pemain yang telah mengantongi total 197 penampilan di semua kompetisi bagi Chelsea.









(REN)