Legenda Chelsea Resmi Pensiun

London: Mantan kapten Chelsea, John Terry, akhirnya memilih pensiun di usia 37 tahun. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu mengumumkan hal tersebut melalui akun instagram pribadinya.



"Setelah 23 tahun yang luar biasa sebagai pesepak bola, saya telah memutuskan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk pensiun sebagai pemain," tulis mantan bek Aston Villa itu di akun instagramnya.

Mantan klubnya, Chelsea, tidak lupa memberi penghargaan bagi pemain yang membela The Blues selama 22 tahun itu.



"22 tahun sebagai Si Biru. 15 trofi mayor. Salah satu pemain Inggris dengan karier terbaik dalam sejarah sepak bola. Nikmati pensiunmu, JT," tulis Chelsea dalam akun twitter resmi mereka.

Twenty-two years as a Blue. Fifteen major trophies. One of the finest careers of any Englishman in the history of the game.



Enjoy your retirement, JT. ???? #CaptainLeaderLegend pic.twitter.com/t3KuoHomhK