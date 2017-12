Spurs Diminta Berjuang untuk Empat Besar

London: Tottenham Hotspur berhasil meraih kemenangan atas Brighton & Hove Albion dengan skor 2-0 pada pekan ke-17 Liga Primer Inggris 2017--2018, Kamis 14 Desember. Kemenangan tersebut membuat The Lilywhites kembali ke posisi empat besar.



Spurs sebelumnya berada di peringkat ketujuh klasemen. Berkat kemenangan tersebut, Spurs kini naik ke peringkat keempat dengan mengoleksi 31 poin.

Keberhasilan Spurs mencapai posisi keempat itu tak lepas dari hasil imbang yang didapat Arsenal dan Liverpool. The Gunners bermain imbang tanpa gol saat menghadapi West Ham United, sedangkan hasil serupa juga didapat The Reds saat menghadapi West Bromwich Albion.



Gara-gara hasil itu, Liverpool turun ke peringkat kelima dengan mengoleksi 31 poin. Meski koleksi poin dengan Spurs, posisi Liverpool harus tersingkir karena kalah produktivitas gol. Sementara itu, Arsenal turun ke peringkat ketujuh dengan mengoleksi 30 poin.



Pelatih Spurs Mauricio Pochettino menyambut gembira melihat situasi ini. Ia pun meminta para pemainnya bisa berjuang untuk mempertahankan posisi empat besar.



"Saya pikir ini fantastis bagi kami. Tiga kemenangan beruntun sangat penting bagi kami. Saya senang melihat penampilan kami," ujar Pochettino.



"Senang rasanya bisa kembali ke posisi empat besar. Sangat penting untuk bisa mempertahankan posisi ini sekarang," lanjutnya.



Selanjutnya, Spurs akan diperhadapkan ujian berat untuk mempertahankan posisi empat besar. Pasalnya, The Lilywhites akan menghadapi Manchester City pada pekan ke-18 Liga Primer Inggris, Minggu 17 Desember. (Soccerway)





